Neustadt

Vor einem Jahr hat Flinkster, die Carsharing-Marke der Deutschen Bahn Connect GmbH, sein Angebot in Neustadt gestartet. Die Nachfrage nach den insgesamt acht Fahrzeugen ist bislang sehr gering. Eine ernüchternde Zwischenbilanz wurde jetzt dem Verkehrsausschuss der Regionsversammlung vorgelegt.

Das Car-Sharing-Angebot wurde 2019 auf Betreiben der Region Hannover in den Umlandskommunen Gehrden, Neustadt, Burgwedel und Springe eingerichtet. Um eine wirtschaftliche Nutzung von vornherein sicherzustellen, sollten die Fahrzeuge tagsüber (bis 15 Uhr) exklusiv von Verwaltungsmitarbeitern der Stadt genutzt werden. Die Verwaltung sichert in dem Modell als sogenannter Ankerkunde die notwendige Mindestauslastung. Nach Dienstende stehen sie für alle Bürger zur Verfügung.

Eine Erhebung der Region fand heraus, dass die bisherige Auslastung bei Dienstfahrten im Durchschnitt nicht mehr als 10 Prozent beträgt. 25 Prozent Belegung sind nötig, um das Modell wirtschaftlich zu betreiben. Die Auslastung durch Privatleute nach 15 Uhr beträgt sogar lediglich 2 Prozent. Die Zahlen sind ein Mittelwert aus den fünf an dem Angebot beteiligten Kommunen.

Neustadt will nachsteuern

Flinkster-Leihwagen vor dem Rathaus. Insgesamt gibt es in Neustadt fünf Carsharing-Stationen des Anbieters. Quelle: Mario Moers

In Neustadt wurden die Fahrzeuge in den zurückliegenden sechs Monaten für durchschnittlich 17 Fahrten genutzt (coronabereinigte Angabe). Stadtsprecherin Kathrin Kühling bestätigt entsprechend die Zwischenbilanz der Region. „Es ist bereits ein Treffen mit allen beteiligten Kommunen anberaumt im Juni. Wir wollen das Thema auf jeden Fall angehen und die Auslastung verbessern“, so Kühling. Die Region fordert in ihrem Bericht die Städte auf, die Fahrzeuge so zu nutzen, dass Verwaltungsmitarbeiter im Dienst möglichst vollständig auf ihre Privatfahrzeuge verzichten können. Die Region will außerdem mit einer Werbekampagne Bürger anregen, die Flinkster-Flotte zu buchen.

Nachhaltige Mobilität

Das holprige erste Jahr zeugt, wie schwierig es ist, nachhaltige Mobilitätskonzepte abseits der Großstädte zu etablieren. In Neustadt hatte der Anbieter Stadtmobil 2001 als erster ein Carsharing Auto angeboten, zwei Jahre darauf aufgrund mangelnder Nachfrage allerdings wieder abgezogen. 2013 platzierte Stadtmobil abermals ein Fahrzeug. Es blieb bis heute das einzige. Der seit 2016 in der Umsetzung befindliche Masterplan Shared Mobility der Region Hannover hatte zum Ziel, bis 2020 Casharing-Stationen in allen 20 Umlandskommunen zu installieren. Für Neustadt wurden bis dahin 17 Leih-Stationen prognostiziert. Vom Erreichen der Ziele ist man weit entfernt, gleichwohl weitere Städte Interesse am Flinkster-Model angemeldet haben.

So funktioniert Flinkster Das Flinkster Carsharing erfordert eine vorherige Registrierung unter https://anmeldung.flinkster.de. Die Anmeldung kostet einmalig 29 Euro – Bahncardbesitzer müssen keine Registriergebühr zahlen. Flinkster-Fahrzeuge stehen in Neustadt an der Nienburger Straße 31 (Stadtverwaltung), Goethestraße 15A (Region Hannover), Lindenstraße 75 (Klinikum), An der Eisenbahn (P+R) und an der Theodor-Heuss-Straße 18 ( Bürgerbüro). Die sieben Ford Fiesta und Opel Corsa können für 5 Euro in der Stunde plus einer Kilometerpauschale von 18 Cent genutzt werden. Zwischen 22 und 8 Uhr sinkt der Stundenpreis auf 1,50 Euro. Die Freischaltung der Fahrzeuge geschieht per Smartphone oder einer Zugangskarte (5 Euro Leihgebühr).

Von Mario Moers