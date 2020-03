Neustadt

Eigentlich wollte er sich zum Tag der offenen Tür vorstellen, doch auch hier machte das allgegenwärtige Coronavirus einen Strich durch die Rechnung: Christian Dummeyer ist seit Kurzem Leiter des Gymnasialzweiges an der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Neustadt. Der 41-Jährige aus Sulingen im Landkreis Diepholz hat bereits einige Themen auf der Agenda.

„Kontakt zu Schülern erhalten“

Neben seinen Aufgaben als Schulzweigleiter unterrichtet der 41-Jährige ebenfalls noch regelmäßig seine Fächer Mathematik und Politik-Wirtschaft: „Das ist wichtig, um nicht den Kontakt zu den Schülern zu verlieren“, sagt Dummeyer. Bevor er nach Neustadt kam, arbeitete er am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg. Der Ort ist ihm jedoch schon länger ein Begriff – er hat Familie im Neustädter Land.

Berufsorientierung und Digitalisierung auf der Agenda

Ein Thema, das Dummeyer anpacken möchte, ist Berufsorientierung: „Im Haupt- und Realschulzweig funktioniert das mit dem Neustädter Modell bereits sehr gut“, sagt er. Die vorhandenen Konzepte will der Schulzweigleiter auch im Gymnasialbereich noch weiter ausbauen. Das Neustädter Modell ist die gezielte Vorbereitung der Schulzweige auf die Berufswelt, eine Kooperation verschiedener weiterführender Schulen mit der Berufsbildenden Schule (BBS).

Auch die Digitalisierung steht auf Dummeyers Agenda: Veraltete Technik soll durch zeitgemäße Lernmittel ersetzt werden. Den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien möchte der Gymnasialleiter gleich mit in den Lernplan integrieren, wie er sagt. In Planung befindet sich bereits ein so genanntes Selbstlernzentrum für die Schüler der Oberstufe: Darin können Kleingruppen ungestört lernen und auf bereitgestellte PCs und Literatur zurückgreifen. „So wird das eigenständige Lernen gefördert“, sagt Dummeyer.

Wegen Coronavirus : Kein Tag der offenen Tür

Das grassierende Coronavirus sorgt auch an der KGS für Gesprächsstoff. „Die Lehrkräfte klären die Schüler über das Thema auf und weisen auf die Desinfektionsmöglichkeiten hin“, sagt der Zweigleiter. Jeden Morgen bewerte die Schulleitung die Situation neu, man stehe in engem Kontakt mit den Behörden. „Als Schule mit allein 1500 Schülern haben wir eine besondere Fürsorgepflicht“, sagt Dummeyer. Da auch die Integrative Gesamtschule (IGS) in Wunstorf ihren Info-Tag abgesagt hat, habe man sich kurzfristig entschieden, auch den eigenen Tag der offenen Tür am vergangenen Freitag abzusagen. Weitere geplante Veranstaltungen, wie die Bücherbörse am Sonnabend, 21. März, würden fortlaufend auf ihre Durchführbarkeit evaluiert.

