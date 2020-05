Clinic-Clowns bringen Patienten vor dem Neustädter Klinikum zum Lächeln

Neustadt

Nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene im Klinikum Neustadt haben am Mittwoch vom Besuch der Clinic-Clowns profitiert. Zur Freude der Patienten und der Mitarbeiter reiste Clown Fanny gemeinsam mit sieben Kollegen an.

Rote Nasen gehören einfach dazu, und die haben sich die Clinic-Clowns auch bei diesem Besuch nicht nehmen lassen: Sie haben die Nasen einfach auf ihre Masken genäht und auch Axel Teichmann, den Chefarzt der Kinderheilkunde und Jugendmedizin, sofort mit solch einem Farbtupfer ausgestattet. Mit einem Lächeln im Gesicht ging Teichmann mit den acht Spaßmachern um das Haus.

Lächeln gut für gesundheitliche Entwicklung

„Gut, dass wir die Clowns haben“, sagt der Arzt. Die Heiterkeit, die die bunten Besucher verbreiten, sei gut für die gesundheitliche Entwicklung der Patienten, und er sei dankbar für die Initiative. Einmal pro Woche kam früher ein Clown in die Klinik. Bis zum März. Seitdem müssen diese Begegnungen wegen der Infektionsgefahr unterbleiben.

Dr. Axel Teichmann freut sich über den Besuch der Clinic-Clowns. So sehr, dass auch er eine rote Nase aufsetzt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Infektionsgefahr bestand beim aktuellen Besuch nicht, denn die Clowns blieben vor der Tür, sie zogen um das Haus. Auf den Balkonen und an den Fenstern wurden sie von den Patienten bereits erwartet. Lieder zum Akkordeon, Seifenblasen und freche Sprüche brachten sie mit. Clown Fanny, die im normalen Leben Beate Brennecke heißt, macht die wöchentlichen Besuche schon seit vielen Jahren, und sie hat ihre Kollegen für diesem Tag eingeladen. Alle freuen sich, auftreten zu dürfen.

Vom Balkon winken Kinder, Eltern und Mitarbeiter den Clinic-Clowns zu. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Im Juni dürfen wir wieder im hannoverschen Kinderkrankenhaus Auf der Bult auftreten“, erzählt Fanny. Das hilft nicht nur den Kindern, sondern auch den Künstlern. Sie selbst habe das Glück, einen Mann mit Einkommen zu haben, sagt Fanny. Andere seien weniger glücklich dran. Um weiterhin auf sich aufmerksam zu machen, habe jeder von ihnen kleine Videos gedreht und veröffentlicht. Der persönliche Kontakt fehle allen aber sehr. „Wir hatten Sehnsucht“, sagt Fanny.

Die Aktion rund um das Klinikum in Neustadt war einmalig. Das Haus arbeite aber daran, die Clinic-Clowns, ähnlich wie in Hannover, bald wieder regelmäßig zu Besuchen zu empfangen, sagt Teichmann. Dann befinden sich womöglich auch wieder mehr junge Patienten in der Abteilung.

Nur sechs Kinder in der Abteilung

Momentan sind nur sechs Kinder stationär aufgenommen, zum einen wegen der abgesagten geplanten Behandlungen, erläutert der Arzt. Zusätzlich mache sich bemerkbar, dass die Infektionsketten für andere Erkrankungen durch die Schließung von Schulen und Kindergärten unterbrochen worden seien. Durchfallerkrankungen und ähnliches hätten sich einfach nicht so verbreiten können wie zu anderen Zeiten.

Die Auftritte der Clowns werden ausschließlich aus Spenden finanziert. Der Rotary-Club Nienburg-Neustadt tritt immer wieder dafür ein. Wer die Aktion ebenfalls mit Spenden unterstützen möchte, kann sich mit der Neustädter Klinik für Kinderheilkunde in Verbindung setzen, Telefon (0 50 32) 88 23 00.

Von Beate Ney-Janßen