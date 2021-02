Corona-Ausbruch in Klinikum – Virusmutation B.1.1.7 in Neustadt angekommen

Neustadt

Ein Corona-Ausbruch führt derzeit zu massiven Einschränkungen im Betrieb des KRH Klinikums Neustadt. Die Region Hannover bestätigt, dass auf drei Stationen insgesamt 40 Patientinnen und Patienten infiziert sind, davon drei auf der Intensivstation. Außerdem sind 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet worden.

Die Region Hannover teilte mit, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft darüber geben kann, ob die Virusmutation B.1.1.7 für den Ausbruch verantwortlich ist. Regionssprecher Christoph Borschel bestätigt auf Anfrage allerdings, dass die mutierte Variante „grundsätzlich auch in Neustadt angekommen ist“.

Klinik nimmt keine neuen Patienten mehr auf

Das Krankenhaus in Neustadt wurde bereits am vergangenen Donnerstag bei der Rettungsleitstelle abgemeldet. Das Ziel ist nun, den Ausbruch einzudämmen. Neue Patienten werden nicht mehr stationär aufgenommen. Ausgenommen sind die Kinder- und Jugendheilkunde sowie die Geburtshilfe. Auch wenn die Notaufnahme von den Rettungswagen aktuell nicht mehr angefahren wird, bleibt sie grundsätzlich geöffnet.

Patienten, bei denen ein ambulanter Eingriff anberaumt ist, werden weiterhin behandelt. „Wir gehen davon aus, dass die Situation noch bis mindestens Ende der Woche besteht“, sagt KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff. Patienten, bei denen Untersuchungen oder Eingriffe bevorstehen, seien bereits informiert worden, um ihre weitere Behandlung abzustimmen. Besuche sind in den Krankenhäusern des Regionsklinikums bereits seit Mitte Dezember verboten. Ausnahmen können allerdings in medizinisch- oder sozialbegründeten Ausnahmesituationen erfolgen.

Grund für gestiegene Fallzahlen?

Der Ausbruch könnte mitverantwortlich dafür sein, dass die Corona-Fallzahlen in Neustadt zuletzt deutlich gestiegen sind. Stand Donnerstag gibt es aktuell 102 mit dem Coronavirus infizierte Personen in der Stadt, bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 123,8. Regionssprecher Borschel weist darauf hin, dass dieser Schluss nur bedingt möglich sei. „Entscheidend dafür, welcher Kommune ein Covid-19-Fall zugeordnet wird, ist die jeweilige Meldeadresse, nicht der Aufenthaltsort“, so Borschel.

Vor einigen Tagen hatte die Region Hannover durch eine Stichprobe festgestellt, dass es sich bei etwa der Hälfte der untersuchten Proben um den mutierten Virentyp handelte. Neben dem KRH Klinikum in Neustadt gibt es aktuell auch einen Ausbruch im Diakovere Friederikenstift in Hannover. Dort sind fünf Pfleger und Ärzte auf einer Schlaganfallstation infiziert.

Laut KRH-Sprecher Ellerhoff sind Corona-Ausbrüche in Krankenhäusern nicht ungewöhnlich. „Das KRH ist und war während der ganzen Pandemie, wie fast alle Krankenhäuser bundesweit, immer wieder betroffen“, so Ellerhoff. Bereits bei einem einzigen Fall werde ein komplexes Ausbruchsmanagement in Gang gesetzt, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Hierzu zähle, alle Patienten und Mitarbeiter in den betroffenen Bereichen wiederholt zu testen.

Von Mario Moers