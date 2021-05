Neustadt

Nach acht Monaten coronabedingter Zwangspause dürfen die Feuerwehren im Neustädter Land ab Mitte Mai den Übungsbetrieb wieder aufnehmen. In der kommenden Woche werden dazu Selbsttests an die Aktiven ausgegeben, die freiwillig über ihre Teilnahme an den Übungen entscheiden können. „Das Angebot richtet sich an die aktiven Feuerwehrleute, ist aber absolut freiwillig. Es ist uns wichtig, wenigstens einen eingeschränkten Betrieb beginnen zu lassen“, kommentiert Bürgermeister Dominic Herbst die Entscheidung. In der Ratssitzung am Donnerstag verteidigte Herbst die Haltung der Stadt, mit der Wiederaufnahme des Übungsbetriebs zu warten, bis die Prognosen zur weiteren Entwicklung der Pandemie sinkende Inzidenzen anzeigen. Die SPD-Ratsfraktion hatte daraufhin einen Antrag gestellt, den Betrieb durch Schnelltests zu ermöglichen. Auch aus den Reihen der Feuerwehr hatte es entsprechende Forderungen gegeben. Am Freitag lag der Inzidenzwert in Neustadt bei 64,1.

Lesen Sie auch Edeka und Feuerwehren stellen Stickeralbum vor

Pro Woche zwei Tests

„Es ist jetzt einfach wichtig wieder zu üben, damit die Routine nicht verloren geht“, zeigt sich Dennis Schumann, Ortsbrandmeister in Eilvese, am Freitagmorgen erleichtert. Was bedeutet das in der Praxis? „Es ist wichtig, dass die Fahrer wieder Praxis bekommen und die Maschinisten die Pumpen-Ausbildung und das Beladen der Fahrzeuge wieder üben“, erzählt er. Exakte Anweisungen, wie die Verteilung der Corona-Selbsttests ablaufen wird und welche notwendigen Übungen ermöglicht werden, erhalten die Ortsbrandmeister in Kürze. Nach Information der Stadt hat die Ausbildung der Maschinisten und der Atemschutzträger Priorität. Feuerwehrleute, die am Dienst teilnehmen, sollen pro Woche zwei Tests erhalten. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr bleibt von den neuen Regelungen vorerst ausgenommen. Ihre Treffen werden weiterhin nicht in Präsenz stattfinden können.

Impfungen laufen

Fortschritte gibt es auch bei der Impfung der Feuerwehrleute. Bereits in den kommenden Tagen wird ein großer Teil (809) der insgesamt rund 1200 Aktiven aus Neustadt in Hannover geimpft. Die Ortsbrandmeister hatten in der vergangenen Woche alle Feuerwehrleute kontaktiert und über ein entsprechendes Impfangebot informiert. „Die Abfrage ging fix, an diesem Wochenende werden bereits viele geimpft“, berichtet Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann. Bürgermeister Dominic Herbst geht davon aus, dass in spätestens zehn Wochen „alle, die wollen“ durchgeimpft sind. Bis dahin appelliert er an die Aktiven, bei allen nun möglichen Übungen und Treffen weiterhin auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu achten.

Von Mario Moers