Corona: Gymnasium Neustadt testet mobile Luftfilter in Klassenräumen

Neustadt/Eilvese

Das Gymnasium Neustadt hat am Dienstag 15 mobile Lüftungsanlagen in den Klassenräumen in Betrieb genommen. Das Eilveser Bauunternehmen Duensing hat dem Gymnasium sowie der Grundschule und Kita in Eilvese insgesamt 23 Geräte gespendet. Die Anschaffung erfolgte in Absprache und auf Wunsch der Schul- und Kitaleitungen.

Einsatz entgegen der Empfehlung

Die jeweils 300 Euro teuren Geräte (Typ Philips AC 2887/10) sollen das Umwälzen der Luft unterstützen. Sie verfügen über Filter, die nach eigenen Angaben des Herstellers 99,9 Prozent der Viren und Aerosole aus der Luft sieben. Der Nutzen entsprechender Anlagen zur Eindämmung der Pandemie ist umstritten. Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung hält die Anschaffung mit Verweis auf die Bewertungen des Bundesumweltministeriums an Neustädter Schulen derzeit für nicht notwendig. Wesentlich für diese Einschätzung sei die Tatsache, dass an allen hiesigen Schulen ordentliches Stoßlüften möglich ist. Diesem Kurs folgt auch die Stadtverwaltung.

„Wir betrachten den Einsatz als Probephase. Es ist eine zusätzliche Maßnahme neben dem Lüften“, erklärt der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, Stefan Herholz. Er hat das ausgewählte Modell vorab privat angeschafft und in der Schule getestet. „Es ist überhaupt nicht zu hören“, lautet sein Urteil zur Lautstärke. Die Schüler würden die Geräte gut annehmen. „Sie sind sehr interessiert. Das ist vielleicht auch ein psychologischer Faktor“, vermutet Herholz. Außentemperaturen um den Gefrierpunkt seien bei offenen Fenstern ein ernst zunehmendes Problem in der Schule.

Alle Schulen bekommen weiteres Schutzmaterial

Bei einer Bedarfsabfrage der Stadt, welches zusätzliche Schutzmaterial benötigt werde, hatten lediglich zwei Schulen Lüftungsanlagen bestellt. „Auch aufgrund ihrer eingeschränkten Förderfähigkeit wurden sie auch nur in sehr geringer Zahl nachgefragt“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Bestellt wurden vor allem Schutzmasken für Personal und Schüler, Desinfektionsmittel, Spuckschutzwände für Lehrerpulte und stark frequentierte Bereiche. Außerdem CO2- und Zeitmessgeräte für das vorgeschriebene Lüften. „Die Bestellungen sind auf den Weg gebracht“, sagt Kühling. Der Stadtelternrat hatte der Verwaltung vorgeworfen, sich bei der Nachrüstung Zeit zu lassen. Dem widerspricht die Verwaltung entschieden. Man habe inzwischen bereits rund 80 Prozent der insgesamt vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Corona-Schutzpaket für Schulen verplant.

Von Mario Moers