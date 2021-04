Neustadt

Die Impfung des Kita-Personals steht bevor. Darüber hat Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) die Eltern der Kinder in städtischen Kindertagesstätten in einem Rundschreiben informiert, indem er den Familien außerdem für ihr Durchhaltevermögen dankte. Wegen der Impfungen bleiben die städtischen Kitas am Montag und Dienstag, 19. und 20. April, geschlossen. „Eine Notbetreuung findet nicht statt“, betont Stadtsprecher Yannik Behme.

Keine Rückkehr zum Regelbetrieb

Die Impfung bedeutet nicht automatisch eine Rückkehr der Kitas zum eingeschränkten Regelbetrieb. „Das geht nur mit sinkenden Inzidenzwerten und regelmäßigen Tests in den Kitas“, sagt Herbst. In Sachen Tests arbeite man an der Umsetzung. Sollten sich Möglichkeiten für weitere Betreuungsangebote ergeben, werde man diese umsetzen. Dies hänge aber auch von den Vorgaben des Landes ab.

Von Alexander Plöger