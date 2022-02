Neustädter Land

Seit Dienstag dürfen in Niedersachsen auch Apothekerinnen und Apotheker gegen das Coronavirus impfen. Die Betreiber der Neustädter Apotheken reagieren allerdings verhalten auf die Freigabe. Teilweise fehlten die entsprechenden Räumlichkeiten, oder es mangele an Personal, heißt es in der Begründung. Reinhard Malsch, Inhaber der Holunder Apotheke in Bordenau, hält Apotheken-Impfangebote in Neustadt nicht für nötig. „Die Lage ist momentan noch nicht so akut, als dass die Impfangebote von Impfzentren und Ärzten nicht ausreichen würden”, so Malsch.

Große Kinderimpfaktion am Sonnabend

Eine außergewöhnliche Impfaktion für Kinder findet dagegen an diesem Sonnabend, 12. Februar, im Feuerwehrzentrum, Nienburger Straße 50 a, statt. Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren werden von 10 bis 17 Uhr geimpft. Veranstaltet wird die Aktion von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den Neustädter Kinderärzten Marc Heere und Moritz Toenne. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mitzubringen sind Krankenkassenkarte, Impfausweis sowie die unterschriebene Einverständniserklärungen des RKI. Diese stehen auch auf www.neustadt-a-rbge.de bereit. Für die Zweitimpfung wird die Aktion drei Wochen später am Sonnabend, 5. März, wiederholt.

Von Enie Burow