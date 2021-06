Neustadt

Guter Einstieg in einen geschäftigen Markttag in Corona-Zeiten: Am Freitag, 18. Juni, gab die Region Hannover den Sieben-Tage-Inzidenzwert für Neustadt erstmals nach langer Zeit mit Null an. Noch am Mittwoch und Donnerstag hatte er bei 6,6 gelegen, am Montag und Dienstag bei 8,8. Aktuell gelten noch vier Personen in Neustadt als infiziert. Seit dem Ausbruch waren es insgesamt 1495.

In der Region Hannover lag der Inzidenzwert am Freitag bei 8,0 – bereits der zweite Tag, an dem er unter 10 blieb. Dieser Wert ist im Regionsgebiet entscheidend für die Gültigkeit von Einschränkungen zur Pandemiebekämpfung.

Von Kathrin Götze