Wegen eines bestätigten Corona-Falles an der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt sind seit Anfang der Woche 25 Schüler in vorläufiger Quarantäne. Die Lehrer des infizierten Teilzeitschülers aus Celle dürfen inzwischen wieder unterrichten. Das Gesundheitsamt habe eine entsprechende Unbedenklichkeit mitgeteilt, heißt es von der Schule. „Der junge Mann ist im ersten Lehrjahr und war am Montag der vergangenen Woche erstmals bei uns“, sagt Schulleiter Uwe Backs. Am Donnerstag habe ein Arzt dann bei einer Untersuchung festgestellt, dass der Mann mit dem Coronavirus infiziert war, ohne Symptome zu zeigen.

Den Schulleiter setzen die zuständigen Behörden am Sonntagmittag in Kenntnis. „Dank der entsprechenden Vorbereitungen kann man dann schnell feststellen, wer betroffen ist, und entsprechend reagieren“, sagt Backs. Festgestellt habe die asymptomatische Infizierung mit dem Coronavirus am vergangenen Donnerstag ein Arzt, bei dem der Schüler in anderer Sache war.

Masken sind im Gebäude Pflicht

Für Backs ist das eine Situation, mit der er zukünftig wohl immer wieder rechnen muss. „Wir haben 3500 Schüler aus der ganzen Region an der BBS. Dass dieses Szenario bereits zum Schuljahresbeginn eintritt, ist unglücklich“, sagt er. Grundsätzlich tue man an der Schule alles Mögliche, um den Anforderungen gerecht zu werden und das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Die Pflicht, eine Alltagsmaske zu tragen, gilt außerhalb des Unterrichts im gesamten Gebäude, eine Einbahnstraßenregelung kanalisiert die Schülerströme in den Gängen, geöffnete Notausgänge leiten nach dem Unterricht schnell ins Freie. Da es sich bei der betroffenen Klasse um neue Schüler handelt, seien diese aber noch nicht vollständig mit dem Einsatz der Technik für den Unterricht zu Hause vertraut, sagt Backs.

Für uns ist dieser Tage das sogenannte Distance-Learning ein großes Thema“, sagt Backs. Das meint im Fall der BBS nicht nur, dass Schüler, die nicht am Präsenz-Unterricht teilnehmen können, Material für zu Hause zur Verfügung gestellt wird, sondern auch dass Lehrer aus dem Homeoffice unterrichten. „Wir haben Kollegen, die zu einer Risikogruppe gehören und deswegen ihren Stoff nicht vor Ort vermitteln können.“

Unterricht aus der Ferne

Drei mit der notwendigen Technik ausgerüstete Räume gibt es bereits. Elf weitere folgen in Kürze. „Wir warten noch auf notwendige Mikrofone, damit die Kommunikation reibungslos läuft“, sagt Backs. Die seien dieser Tage wegen der hohen Nachfrage nicht so schnell lieferbar. „Ansonsten fühlen wir uns gut aufgestellt.“ 300 Laptops seien in den vergangenen Tagen an die Schule geliefert worden, um allen Schülern die Möglichkeit zu geben am digitalen Lernen teilzunehmen. „Die Ausstattung ist aus den Soforthilfeprogrammen von Bund und Land finanziert und kann von Schülern ausgeliehen werden“, sagt Backs.

