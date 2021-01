Neustadt

Eigentlich haben sie ihren festen Platz im Feuerwehrjahr: die Hauptversammlungen. Aktive und alte Kameraden kommen zusammen, es wird gewählt, befördert, geehrt und natürlich gemeinsam geplaudert. Doch nicht in diesem Jahr. Coronabedingt hat die Spitze der Feuerwehr in Neustadt allen Ortswehren empfohlen, die Jahresversammlungen bis frühestens nach Ostern zu verschieben. Auch die Versammlung des Stadtkommandos Ende Februar wird wohl nicht wie üblich stattfinden.

„Der Stadtbrandmeister hat es so entschieden, da es nicht zu verantworten wäre, wenn bei aller Vorsicht am Ende doch etwas passiert“ , erklärt Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann. Ganz unproblematisch ist der Aufschub aber nicht. In Neustadt müssen unter anderem ein neuer Ortsbrandmeister und ein Nachfolger für Stadtbrandmeister Robert Krenz gewählt werden. In den Orten, in denen turnusgemäß bereits im Dezember eine Versammlung hätte stattfinden sollen, gerät man nun in Konflikt mit den Anforderungen des Brandschutzgesetzes. Dramatische Auswirkungen durch den Aufschub befürchten allerdings weder die Feuerwehrspitze noch die Stadtverwaltung. „Nach unserer Einschätzung ist das kein Problem“, sagt Stadtsprecher Yannik Behme.

Alternativen wären möglich

Grundsätzlich ist es den Feuerwehren in Niedersachsen erlaubt, notwendige nicht öffentliche Versammlungen durchzuführen. Sogar die Vollversammlung in Präsenz wäre möglich, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen. „Dafür bräuchte man aber wohl einen Flugzeughangar, das halten wir für nicht praktikabel“, sagt Fachmann. Auch eine Onlinekonferenz wäre erlaubt, stand aber in Neustadt nicht weiter zur Debatte.

Dass dies grundsätzlich funktioniert, kann die Ortsfeuerwehr aus dem benachbarten Garbsen berichten. Hier hatte man sich entschieden, wenigstens die Berichte und Ehrungen in einer Onlinevideositzung durchzuführen. Anstehende Wahlen und die Entlastung der Funktionsträger will man dann in einer Präsenzsitzung im Sommer nachholen. „Etwa die Hälfte unserer Mitglieder hat die Versammlung verfolgt, das lief gut“, berichtet Pressewart Stefan Müller.

Eine datenschutzkonforme technische Lösung hatte der Funkgerätewart in Kooperation mit der Stadtverwaltung in Garbsen ausgesucht. Die Landesverordnung „zur Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Feuerwehren in Niedersachsen“ sieht „keine Bedenken“, wenn die Versammlung in einer digitalen Konferenz oder in Hybridform durchgeführt wird.

Brandmeisterposten bleiben nicht unbesetzt

In Neustadt stehen dieses Jahr konkret zwei wichtige Neubesetzungen an. Ortsbrandmeister Lars Schwieger steht nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Er übernahm im November das Amt des Brandschutzabschnittsleiters I der Region für die Feuerwehren aus Neustadt, Garbsen und Wunstorf. Beide Ämter darf er nicht gleichzeitig bekleiden. Sein Stellvertreter Jan-René Stöver steht selbst nicht zur Wahl. Er führt allerdings die Geschäfte weiter, bis irgendwann gewählt wird.

Neustadts Stadtbrandmeister Robert Krenz wollte sein Amt eigentlich im Sommer abgeben. Es ist noch unklar, ob er coronabedingt in die Verlängerung geht oder an seine Stellvertreter übergibt. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Stadtbrandmeister Robert Krenz hatte ebenfalls bereits um Entlastung gebeten. Seine Amtsperiode läuft eigentlich bis 2022, er würde allerdings gerne bereits ein Jahr früher, Ende Juni, aufhören. Noch ist unklar, ob er verlängert oder die Geschäfte an seine Stellvertreter übergibt.

