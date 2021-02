Hannover

Sonnenschein und Temperaturen knapp an die 20 Grad: Das für das Wochenende angekündigte Frühlingswetter bedeutet für die Polizei größere Einsätze an beliebten Ausflugszielen der Region wie dem Maschsee und dem Steinhuder Meer. Die Behörde rechnet am Sonnabend und Sonntag mit einem Andrang vieler Tagestouristen und weist deshalb darauf hin, auf einen Besuch der sogenannten Hotspots der Region zu verzichten.

Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

„Vermeiden Sie an diesem Wochenende den Besuch der Ortschaft Steinhude sowie weiterer beliebten Ausflugsziele, wie den Maschsee in Hannover“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Insbesondere auf den Uferpromenaden könne es wegen der frühlingshaften Witterung eng werden. Ein Einhalten der geltenden Corona-Abstandsregeln sei dann nicht mehr möglich, heißt es in der Mitteilung.

Dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, müssen die Besucher zwingend eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Polizeidirektion kündigte an, am Wochenende an allen beliebten Ausflugszielen der Region Präsenz zu zeigen, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren.

Von Tobias Morchner