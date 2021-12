Neustädter Land

Stadt und Betreiber arbeiten weiter daran, Corona-Tests möglichst ortsnah anzubieten. Folgende Teststandorte im Neustädter Land starten in Kürze:

Hagen, Vereinsheim TSV Mühlenfeld, Am Stadion, Start am Donnerstag, 16. Dezember, 16 Uhr. Ab 16. Dezember wird in Hagen montags und donnerstags von 7 bis 9 und von 16 bis 19 Uhr getestet.

Mandelsloh, altes katholisches Gemeindehaus, St.-Osdag-Straße, Start am Dienstag, 14. Dezember, 16 Uhr. Anschließend wird dort dienstags, 16 bis 19 Uhr, donnerstags, 7 bis 9 Uhr und 16 bis 19 Uhr, sonnabends, 10 bis 13 Uhr, und sonntags, 16 bis 19 Uhr, getestet.

Otternhagen, Waldbühne, Start am Mittwoch, 15. Dezember, 16 Uhr. Anschließend wird mittwochs, 16 bis 19 Uhr, und donnerstags, 16 bis 19 Uhr, getestet.

Schneeren, Firma Kernbach, Bolsehler Straße 21, Start am Montag 13. Dezember, 16 Uhr. Anschließend wird montags und mittwochs, 16 bis 19 Uhr, getestet.

Poggenhagen, katholische Kirche, Schlesierstraße, Start am Freitag, 17. Dezember, 16 Uhr. Anschließend ist montags und freitags, jeweils von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Mariensee, Sportheim, Am Sportplatz, Start am Dienstag, 21. Dezember, 7 Uhr. Dann wird dienstags, 7 bis 9 Uhr, und mittwochs, 16 bis 19 Uhr, geöffnet.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass noch nicht alle Standorte auf der Buchungswebsite angelegt sind, das solle im Laufe des Wochenendes abgeschlossen werden. Dann sind Terminbuchungen auf www.lisa-test.de möglich.

Von Kathrin Götze