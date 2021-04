Ein Corona-Testzentrum für die ganze Stadt? Das reicht nicht, finden die Sprecher der Neustädter Ratsmehrheit aus CDU, UWG und Grünen. Sie fordern, dass die Stadtverwaltung aktiv wird – was sie allerdings schon ist.

