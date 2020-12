Berenbostel/Meyenfeld

Die Verantwortlichen der Hahne Residenzen haben für zwei Seniorenheime in Garbsen ein Besuchsverbot verhängt. Ursache ist ein positiver Corona-Test bei einer Mitarbeiterin, teilt Pressesprecher Manuel Opitz mit. Der war am vergangenen Freitag bekannt geworden. „Der Krisenstab hat sich sofort getroffen, um die Situation zu besprechen und die richtigen Maßnahmen abzuwägen“, sagt Opitz.

Das Gesundheitsamt sei ebenfalls umgehend informiert worden. Dessen Mitarbeiter stimmten dem Besuchsverbot zu. Dieses gilt im Heidehaus in Berenbostel vorerst bis Mittwoch, 16. Dezember, im Haus der Ruhe in Meyenfeld bis Freitag, 18. Dezember. „Die Mitarbeiterin hat in ihrem Dienst vorschriftsmäßig Maske getragen. Dennoch haben wir uns dazu entschieden, aus Sicherheitsgründen ein Besuchsverbot für beide Häuser zu verhängen“, betont Opitz.

Alles Tests bei Bewohnern sind negativ

Mittlerweile seien alle Mitarbeiter und Bewohner der betroffenen Wohnbereiche auf Corona getestet worden – alle Ergebnisse seien negativ, so Opitz. Noch am Sonnabend wurden alle Angehörigen per Newsletter und telefonisch über das Besuchsverbot informiert, berichtet Opitz. „Alle äußerten Verständnis und bedankten sich für die schnelle und umsichtige Vorgehensweise.“

In der dritten Hahne Residenz in Mardorf (Neustadt) war im November eine Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet worden. Daraufhin hatten die Verantwortlichen ebenfalls ein Besuchsverbot angeordnet. Dadurch und durch sofort eingeleitete Tests sei ein Ausbruch verhindert worden, teilt Opitz mit. Es habe sich gezeigt, dass diese Strategie in Verbindung mit den Schutzmaßnahmen wirksam sei. „Wir sind dankbar für jeden, der sich weiterhin an die Regeln hält, damit Infektionen verhindert und letztendlich so Leben rettet.“

Ministerium liefert Schutzausrüstung

Trotz des Corona-Falls in Garbsen nehmen alle drei Hahne Residenzen in Garbsen und Neustadt auch weiterhin neue Bewohner auf, sagt Opitz. Das sei unter anderem möglich, weil kürzlich vom Gesundheitsministerium ausreichend Schutzausrüstung geliefert worden ist. Dazu gehören allein im Haus der Ruhe mehr als 20.000 OP-Mundschutze und 10.000 FFP2-Masken.

Von Gerko Naumann