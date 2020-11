Neustadt

Wenn Gastronomie und Freizeiteinrichtungen wegen der Corona-Verordnung schließen müssen, bleiben auch städtische Einrichtungen nicht verschont. So bleibt auch Stadtbibliothek im November geschlossen, wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling mitteilt. Und die Sporthallen dürfen in dieser Zeit nicht für den Vereinssport genutzt werden.

Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen haben mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen weitreichende Maßnahmen gegen die Ausbreitung das Coronavirus beschlossen. Demnach sind unter anderem kulturelle Einrichtungen für den gesamten November zu schließen. Darunter fällt auch die Stadtbibliothek. Diese ist daher bis einschließlich 30. November geschlossen.

Anzeige

Bücherrückgabe ist im November nicht verfügbar

Alle Leihfristen verlängern sich automatisch bis zur Wiedereröffnung, so Kühling. „Es fallen keine Gebühren an, Mahnverfahren werden ebenfalls ausgesetzt.“ Die Onlinefunktion „ Onleihe“ bleibt weiter erreichbar, E-Books und andere elektronische Medien können darüber ausgeliehen werden. Die Bibliothek bittet darum, die ausgeliehenen Medien bis zur Wiedereröffnung zuhause zu behalten und nicht vor der Bibliothek abzustellen. Der Rückgabekasten sei während der Schließzeit ebenfalls nicht verfügbar.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Kein Vereinssport in den Turnhallen

Auch der Breiten- und Amateursport ist von den verschärften Regelungen betroffen, der Trainings- und Turnierbetrieb ist ebenfalls ausgesetzt. Daher stehen die städtischen Sporthallen und Plätze für den Vereinssport im November nicht zur Verfügung. Der Schulsport ist davon aber ausgenommen.

Neue Regelungen für Schulen und Kitas

Mit Inkrafttreten der verschärften Maßnahmen gelten für die Schulen und Kitas neue Regelungen, wenn der so genannte Sieben-Tages-Inzidenzwert für die Region Hannover über 100 liegt und ein bestätigter Infektionsfall an einer Schule oder Betreuungseinrichtung vorliegt. Der Inzidenzwert lag am Montag, 2. November, bei 109,8. Doch an keiner Schule oder Kita in Neustadt lag ein aktuell bestätigter Infektionsfall vor, wie Stadtsprecherin Nadine Schley berichtete.

Sollte es in den nächsten Wochen dazu kommen, ordne das Gesundheitsamt der Region für die Schulen das so genannte Szenario B an, also Unterricht mit geteilten Klassen im Wechsel. Für Kitas gilt dann der eingeschränkte Regelbetrieb. Diese Anordnungen gelten – soweit nicht anders entschieden – für 14 Tage. Die Eltern werden jeweils von den Schul- beziehungsweise Kita-Leitungen über Beginn und Dauer der Maßnahme informiert.

Von Kathrin Götze