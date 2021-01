Neustadt

In der kommenden Woche beginnt wieder der Präsenzunterricht im Szenario B für die Grundschüler. Vielen Eltern bereitet das schon vorab Sorge. Der Stadtelternrat schlägt in einem Schreiben an die Politik Alarm. Auch nach mehr als neun Monaten sei es der Stadt Neustadt als Schulträger und dem regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Hannover sowie dem Kultusministerium nicht gelungen, ein tragfähiges Konzept bereit zu stellen. Die Eltern fordern Luftfilteranlagen und Plexiglastrennwände für jedes Klassenzimmer. Außerdem drängen sie auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur für die Schulen.

Für Anschaffungen zum Infektionsschutz hat das Kultusministerium 20 Millionen Euro bereit gestellt, laut der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus ( SPD) kann Neustadt 94.534 Euro davon abrufen. Die Stadtverwaltung habe bei den Schulen abgefragt, welche Hilfsmittel sie für sinnvoll erachten und bereite die Anschaffungen vor, berichtete Jörg Homeier, Fachbereichsleiter für Infrastrukturen, dem Rat am Donnerstagabend. Vor allem Masken seien gefragt. Doch wohl nicht alle Schutzmaßnahmen lassen sich mit dem verfügbaren Geld umsetzen. Wollte man alle Klassenzimmer mit Luftfiltern und Trennwänden ausstatten, würde das die Stadt bis zu 2,4 Millionen Euro kosten, sagte er.

Luftfilter und Trennwände sind umstritten

Doch die Schulleitungen sehen längst nicht alle diese Hilfsmittel auch als sinnvoll an. Karin Bremer von der kleinen Grundschule Eilvese mit rund 70 Schülern beispielsweise hatte sich über Luftfilteranlagen informiert. „Das Problem ist, dass die Fachleute ganz unterschiedliche Meinungen haben“, sagte sie nun. Möglicherweise werde ein Gerät angeschafft – aber welches, das sei noch offen. Trennscheiben in den Klassenzimmern hält sie nicht für sinnvoll. „Wenn die die Aerosole aufhalten könnten, würden ja auch Visiere helfen“, sagt sie.

Stattdessen setze die Schule auf Masken, Abstände und häufiges Lüften. Zusätzlich zu den Einwegmasken, die die Schule bereithält, haben die Schüler jetzt auch besondere Stoffmasken spendiert bekommen. „Zwei Schüler werden am Präsenzunterricht nicht teilnehmen. Die Eltern haben da Sorge, das respektieren wir“, berichtet Bremer. Die Lehrerinnen hielten den Kontakt per Telefon oder träfen sich auch mal am Nachmittag mit einzelnen Schülern, wenn sie es für wichtig erachten.

Kinder bekommen Arbeitspläne fürs Homeschooling

Auch an der Grundschule Stockhausenstraße, mit 185 Schülern eine der größeren im Stadtgebiet, kommen nicht alle Kinder. Wie Schulleiterin Frauke Viets berichtet, bekommen sie Arbeitspläne und könnten sich bei Bedarf auch Materialpakete mit den ausgedruckten Arbeitsblättern in der Schule abholen. Diese bereiten die Kolleginnen ohnehin für die jeweils abwesende Hälfte der Klasse vor. Telefonbetreuung und auch persönliche Treffen gehören auch an ihrer Grundschule zum neuen Alltag, letztere seien insbesondere dann sinnvoll, wenn es Sprachbarrieren gibt.

Ersatzmasken für die Schüler habe man schon besorgt, Spuckschutzwände hält Viets, wie auch ihre Kollegin, nur an viel frequentierten Stellen für sinnvoll – allerdings nicht im Klassenzimmer. „Die Schüler halten ja schon Abstand.“ Was Luftfilteranlagen angeht, ist sie skeptisch: „Die machen viel Lärm und nehmen Platz weg, wir sind hier Lüftungsfanatiker“, sagt Viets. Im Altbau sei es ohnehin auch mal kühler, die Schule halte Fleecedecken vor.

Infrastruktur ist in Arbeit

Was die Digitalinfrastruktur angeht, sei die Stadt jetzt auf dem Vormarsch, sagte Bürgermeister Dominic Herbst noch. Die Stadtwerke arbeiteten daran, alle Schulen ans Glasfasernetz anzuschließen, und auch jetzt schon hole man aus den vorhandenen Anschlüssen heraus, was geht. Das sei erfreulich, findet Michael Neikes vom Stadtelternrat. Allerdings hätten die Eltern auch viel vorarbeiten müssen, um das zu erreichen. Die Umsetzung dringender Bedürfnisse und Aufgaben gestalte sich immer wieder schleppend, und es fehle an Rückmeldung und Transparenz. Die Eltern dringen auf einen Runden Tisch, um den Austausch zu verbessern. „Das muss auch unter Pandemie-Bedingungen möglich sein“, sagt Neikes.

