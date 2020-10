Corona in Neustadt: Hier gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Raum

Neustadt

Seit Mittwoch gilt in der Region Hannover die Maskenpflicht in Teilen der Öffentlichkeit. In Neustadt betrifft die neue Verordnung vor allem die Fußgängerzone. Maskenpflicht herrscht an der Marktstraße von der Kleinen Leine bis zum Heini-Nülle-Platz sowie an der Windmühlenstraße, Entenfang, Mittelstraße und Wallstraße. Maßgeblich ist die konkrete Beschilderung vor Ort.

Da das Parkhaus am Rundeel und der Parkplatz am Löwen unmittelbar angrenzen, empfiehlt die Stadt, auch dort einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Grundsätzlich wird jeder darum gebeten, überall dort Mund und Nase zu bedecken, wo ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Personen, die aufgrund von körperlichen oder psychischen Einschränkungen keine Maske tragen können und ein ärztliches Attest mit sich führen, sind von dem Gebot ausgenommen.

Polizei will Maskenpflicht kontrollieren

Die Polizei und der städtische Ordnungsdienst wollen die Einhaltung durch regelmäßige Kontrollen in der nächsten Zeit verschärft überwachen. Kontrollen gab es bereits regelmäßig auf dem Wochenmarkt am Freitag. Dort herrscht bereits seit dem Sommer Maskenpflicht.

