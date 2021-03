Um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu reduzieren, sollen die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen in Neustadt mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden. Für das Modellprojekt sind 160.000 Euro aus der Stadtkasse veranschlagt.

In einer von technischen und formellen Hürden in die Länge gezogenen Ratssitzung haben die Politikerinnen und Politiker am Donnerstag die Anschaffung von Luftfilteranlagen für einige Klassenräume beschlossen. Quelle: Mario Moers