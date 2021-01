Neustadt

Auch im neuen Jahr muss der Theater- und Konzertkreis (TKK) wegen der Corona-Pandemie Veranstaltungen verschieben oder sogar absagen. Ganz ausfallen muss der Auftritt der Lutz Krajenski Big Band am 20. Februar. Für einige Konzerte haben die Veranstalter aber neue Termine gefunden.

Die Musical Evergreens sind um ein Jahr verschoben, sie sollen statt am 16. Januar 2021 nun am 15. Januar 2022 in der Aula des Gymnasiums erklingen, „ Abba macht glücklich“ ist vom 6. Februar auf den 13. November verlegt. Auf eine musikalische Gedankenreise wollen sich Milou und Flint statt am 7. Februar 2021 nun am 6. Februar 2022 begeben und auch für „die feisten“ hat sich mit dem 27. November nochmals ein neuer Veranstaltungstermin gefunden. Der Auftritt war erst für März 2020 geplant, dann in den Februar 2021 verlegt worden.

Gekaufte Karten für die verschobenen Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit. Eine Kartenrückgabe ist bis zum 31. März 2021 möglich. Die Geschäftsstelle des Theater- und Konzertkreises bleibt bis auf Weiteres geschlossen, ist jedoch dienstags und donnerstags, 15 bis 18 Uhr und freitags, 9 bis 11 Uhr unter Telefon (05032) 61799 oder per E-Mail an buero@tkk-neustadt.de erreichbar.

Von Kathrin Götze