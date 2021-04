Mardorf

Zu Hause bleiben oder doch etwas erleben? Diese Frage stellen sich zum Osterwochenende sicher viele. Anders als etwa in Steinhude gibt es für das Nordufer im Neustädter Land, insbesondere Mardorf, keine expliziten Besuchsverbote. Während also auf der südlichen Seite des Steinhuder Meeres öffentliche Parkplätze und die Badeinsel über die Feiertage gesperrt werden, sind solche Maßnahmen in Mardorf nicht geplant.

„Die Polizei wird aber vor Ort sein und den Besucherstrom beobachten, um bei Bedarf weitere Vorkehrungen zu treffen“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Auch die Stadt hat angekündigt, die Einhaltung der bekannten Corona-Regeln mit eigenen Mitarbeitern zu kontrollieren. Eine Maskenpflicht, wie an der Uferpromenade in Steinhude gilt in Mardorf nicht. Selbstverständlich sind aber auch hier die Abstandsregeln zu beachten.

Schiffe und Boote bleiben am Steg

Wer sich entscheidet, an den Osterfeiertagen dennoch einen Ausflug an das Steinhuder Meer zu unternehmen, sollte bedenken, dass viele Freizeitaktivitäten gar nicht oder nur in begrenztem Rahmen geöffnet sind. Es bleibt allerdings einiges möglich.

Die Surfschule Surfers Paradise, Ladenstraße 19, in Mardorf verleiht auch über das Osterwochenende täglich von 9 bis 18 Uhr Ausrüstung zum Stand-Up-Paddling und (Kite-)Surfen. Sogar Kurse und Einzelunterricht sind in der Schule bereits wieder seit dem 20. März möglich. „Wir sind gut nachgefragt“, berichtet ein Mitarbeiter. Alle Geräte werden vor dem Ausleihen umfangreich desinfiziert. Die Schule bietet außerdem eine kleine Auswahl an Speisen wie Pizza, Currywurst und Co. zum Mitnehmen an.

Bootsverleiher sind sich unsicher

Auf das Tret- und Paddelbootfahren müssen Besucher dagegen zu Ostern verzichten. Das gilt auch für die Ausflugsfahrten. Die Fahrgastschiffe sollen erst ab 19. April wieder Passagiere befördern. Aufseiten der Bootsverleiher herrscht aktuell offenbar Unsicherheit, ob ein Verleih erlaubt wäre. „Beim fünften Lesen der Verordnung wusste ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht“, erzählt etwa Sven Kielhorn, Bootsverleiher aus Mardorf. Von Behördenseite hätte man ihm mitgeteilt, die Öffnung wäre unter Einhaltung aller Regeln möglich. Das Risiko scheint Kielhorn aber zu groß. „Es ist ein Behörden-Wirrwarr. Ich will kein Bußgeld riskieren, außerdem sind die Zahlen natürlich weiter zu hoch“, erzählt er.

Bleibt geschlossen: Der Wohnmobilstellplatz am Nordufer des Steinhuder Meeres. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Ebenfalls geschlossen bleibt über Ostern der Wohnmobilstellplatz Steinhuder Meer in Mardorf. Dessen Eigentümer Hartmut Niemeyer bekommt täglich Anrufe anreisewilliger Wohnmobilisten, denen er allen absagen muss. Stattdessen würden einige nun wild auf den öffentlichen Parkplätzen stehen, berichtet er.

Der Dinopark in Münchehagen bleibt Ostern geöffnet, er liegt im Landkreis Schaumburg. Quelle: Christophe Gateau (Archiv)

Dinopark und Minigolf geöffnet

Während der Minigolf-Platz in Mardorf geschlossen bleibt, können Ausflügler in Hagenburg eine Partie spielen. In der Piratenbuch, Lütgen Hagen 8, ist auch über die Osterfeiertage (Fußball-)Minigolf und Adventuregolf möglich. Im Landkreis Schaumburg gelegen, gelten andere Regeln als in der Region Hannover. Eine Reservierung ist nicht nötig, allerdings kommt es voraussichtlich zu längeren Wartezeiten. Jeweils ein Haushalt und eine zusätzliche Person sind erlaubt. Um die Abstände einzuhalten, wird zwischen den Spielergruppen jeweils eine Bahn freigehalten. Geöffnet ist über die Osterfeiertage jeweils von 10 bis 19 Uhr.

Auch der Dinopark in Münchehagen , Alte Zollstraße 5, ist an Ostern geöffnet. Gruppen mit bis zu fünf Personen können sich online unter www.dinopark.de Termine reservieren. Am Donnerstag waren noch ausreichend freie Plätze vorhanden. Die Gesamtbesucherzahl des Parks ist allerdings auf 50 Prozent der eigentlichen Auslastung begrenzt.

Der Kletterpark Seatree in Mardorf, Warteweg 4, öffnet über Ostern für Gruppen nach Reservierung und auf Anfrage unter www.seatree.de.

