Corona legt Neustadts Innenstadt lahm

Verschlossene Türen, heruntergelassene Rollläden und fast kein Publikumsverkehr mehr. Die Neustädter Innenstadt bietet ihren Besuchern ein trostloses Bild. Bäckereien, Apotheken und Zeitungsläden bleiben geöffnet, alle anderen Geschäfte haben am Dienstag entweder bis Mittag geschlossen oder erst gar nicht aufgemacht. „Wir haben gerade die Anweisung aus der Zentrale bekommen, zu schließen“, heißt es beim Vodafone-Shop an der Marktstraße. Der Mitarbeiter dreht den Schlüssel der Eingangstüre um, das war es dann für bislang unbestimmte Zeit.

Zeitungen und Lottoscheine gibt es noch

Frauke Taylor steht allein in ihrer Buchhandlung Frerk. „Wir verkaufen Zeitungen. Da muss ich noch nicht schließen“, sagt sie. Ihre Mitarbeiter hat sie schon nach Hause geschickt, die wenigen Kunden halten Abstand voneinander, bleiben auch schon mal gleich hinter der Eingangstür stehen. In Corona-Zeiten wartet man, bis man an der Reihe ist, bevor man seinen Lotto-Schein abgibt.

Frauke Taylor hat ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt. Der Zeitungsverkauf geht weiter. Quelle: Mirko Bartels

Für Handwerker geht es hinter verschlossenen Türen weiter

Michael Weist, Inhaber von Raumausstattung Weist an der Mittelstraße lässt sein Geschäft nach der Mittagspause einfach zu. „Ein Problem ist es auf jeden Fall, das Ladenlokal zu schließen. Den Betrieb muss ich deswegen zurzeit aber noch nicht einstellen. Als Handwerker kann ich meine Aufträge und Termine abarbeiten und natürlich auch neue annehmen“, sagt der Raumausstatter-Meister.

Michael Weist wickelt weiter Aufträge ab. Für Handwerker gibt es noch keine Einschränkungen. Quelle: Mirko Bartels

Die Kleinen trifft es hart

Süße Sachen gibt es sonst bei Choco Lühring zu kaufen. „Wir möchten gerne für unsere Kunden da sein“, sagt Andrea Lühring. In den vergangenen Tagen habe sie eher mehr als weniger Umsatz wahrgenommen. Für die nächste Zeit könne sie sich einen Lieferdienst vorstellen, sagt sie. Den kann Madeleine Göcke, Inhaberin des Haushaltswarengeschäfts LebensArt nicht anbieten. Sie hat extra persönlich beim Gewerbeamt nachgefragt, ob sie schließen muss. „Wir haben ja auch Pasta, Öle und weitere Lebensmittel im Sortiment“, sagt Göcke. Offen bleiben dürften zurzeit aber nur die sogenannten Vollsortimenter, habe es von Behördenseite geheißen.

„Dann muss ich zumachen“, sagt sie. Gerade neu eröffnete und kleine Läden treffen die Schließungen besonders hart, sagt sie. Für den Goldenen Sonntag, der ausgefallen ist, hatte sie extra Ware geordert und mit Blick auf den Frühling den Innenhof neben dem Laden ausgebaut. „Da haben wir ein Hofcafé geplant. Mal sehen, wann das öffnen kann“, sagt Göcke. Bis Mittag hatte sie noch Handwerker im Laden – danach war Schluss.

Madeleine Göcke hat ihr Geschäft LebensArt bis auf Weiteres geschlossen. Quelle: Mirko Bartels

Bäckereien verzeichnen Plus

Ein Umsatzplus gab es bei den Bäckereien in der Innenstadt bereits vor den Sanktionen zum Wochenstart. Ein Novum bei Raute: Dort wurde am Wochenende erstmals Brot verkauft, das am Sonntag gebacken war. Die Menschen hätten in den Tagen davor einfach zuviel gekauft, sagt eine Mitarbeiterin. Auch am Montag waren die Auslagen recht schnell geleert.

