Coronavirus: Erster Fall in Neustadt – Goldener Sonntag fällt aus

Neustadt

Auch in Neustadt ist inzwischen eine Person positiv auf eine Covid 19-Infektion getestet worden, die vom neuartigen Coronavirus ausgelöst wird. Das Gesundheitsamt der Region Hannover wird nun ermitteln, ob und mit wem die Person seit der Infektion Kontakt hatte. Ein neuer Stand ist für den späten Donnerstagnachmittag angekündigt. Auch der Krisenstab der Stadtverwaltung kommt am Nachmittag zusammen, wie Stadtsprecher Stefan Bark berichtet.

Goldener Sonntag ist abgesagt

Die Organisatoren von der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) haben sich am Mittwochabend entschlossen, den Goldenen Sonntag abzusagen, der für den 15. März geplant war. Die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, sei letztlich wegen der Menge an Besuchern an einem solchen Tag alternativlos gewesen, sagt der Vorsitzende Mike Oliver Beermann. „Besonders leid tut es uns für unsere Geschäftsleute und die Aussteller, welche sich präsentieren wollten und immer viel für diesen Tag planen und investieren, nicht nur finanziell.“ Die Gesundheit der Beschäftigten und der Besucher des Goldenen Sonntags gehe jedoch vor. Man hoffe, später einen Ersatztermin finden zu können.

Orchester Berggarten verschiebt Konzerte

Auch das Orchester Berggarten hat sich für eine Absage der beiden Konzerttermine am Wochenende entschieden. Ihre „Tausend Takte Musik“ werde die Bigband zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, teilt Sprecher Gunnar Gode mit. Zwar seien erste Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt. Doch weil das Konzert im geschlossenen Raum stattfindet und unter den Zuhörer viele Ältere sind, steige das Risiko. Die Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit, sagt Gode, das Orchester will über weitere Schritte informieren, sobald sie geklärt sind.

Von Kathrin Götze