Wunstorf/Neustadt

Angesichts der Corona-Krise sucht der evangelische Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf neue Wege, mit den Menschen in seinen Gemeinden in Kontakt zu treten. Denn alle Gruppen und Kreise sind mittlerweile bis auf weiteres abgesagt worden. Und drei Viertel aller Gemeinden haben sich bereits dazu entschlossen, bis Sonntag, 19. April, auch auf die Gottesdienst zu verzichten, weitere könnten in den nächsten Tagen folgen.

„Das ist angesichts der bevorstehenden Kar- und Osterwoche besonders schmerzlich“, sagt Superintendent Michael Hagen. Somit müssen viele besondere Gottesdienste und Konzerte entfallen, und auch die Konfirmationen nach Ostern sind betroffen. Hagen zeigt aber Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen: „Füreinander da zu sein, heißt manchmal auch voneinander fern zu bleiben.“ Die Sicherheit gehe vor.

Stift überträgt Gottesdienst im Internet

Unter anderem will die Wunstorfer Stiftsgemeinde am Sonntag, 22. März erstmals einen Gottesdienst feiern, der im Internet ab 10 Uhr auf www.stiftskirche-wunstorf.de zu sehen sein wird. Der Wunstorfer Jugendtreff Kurze Weg in der Barne baut sein Online-Angebot unter www.projekt-kurze-wege.de aus. Ein Kirchenmagazin ist sonntags von 10 bis 11 Uhr im Meerradio auf der Frequenz 88,0 Megahertz zu hören.

Wer in Kontakt zu einem Seelsorger treten will, kann dazu das Angebot unter www.chatseelsorge.de zu erweiterten Zeiten nutzen. Die Pastoren sind aber weiterhin auch telefonisch für Gespräche erreichbar.

Hausbesuche sind möglich

In der Corvinusgemeinde kommen Pastorin Ina Schaede und Susanne Bannert vom Kirchenvorstand auf Wunsch von Interessierten nach Hause, um gemeinsam bei einem Gebet eine Andacht zu feiern. Es sollte sich aber nur um kleine Hausgemeinschaften handeln. Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind auf der Homepage der Corvinusgemeinde unter www.corvinuskirche-wunstorf.wir-e.de, zu finden.

Die Landeskirche empfiehlt den Gemeinden, zu den Gottesdienstzeiten die Glocken zu läuten, um zum Gebet und zu Hausandachten einzuladen. So weit es den Gemeinden möglich ist, sollen die Kirchen für ein persönliches Gebet und Andacht geöffnet bleiben. Weitere Hinweise zu Taufen, Trauungen,Beerdigungen, Freizeiten, Kindertagesstätten und anderem sind zentral auf der Homepage www.landeskirche-hannnover.de gebündelt. Diese wird laufend aktualisiert.

Lesen Sie auch:

Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in Neustadt aus

Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in Wunstorf aus

Von Sven Sokoll und Anke Lütjens