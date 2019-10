Neustadt

Livemusik, leckeres Essen und Partystimmung versprechen die Betreiber des Penthouse Neustadt für Freitag, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr. Wenn das Oktoberfest in München längst vorbei ist, soll es über der Neustädter Innenstadt noch einmal rund gehen – und zwar auf norddeutsch, sagt Manuel Kressler. Gemeinsam mit seinem Team lädt er alle „Teilzeit-Bajuwaren“ und „Flachland-Tiroler“ zum großen Oktoberfest ein und verspricht eine „Mordsgaudi“ mit Festzelt-Feeling. Einen Dresscode soll es nicht geben: Gäste seien in traditioneller Tracht ebenso willkommen, wie in legerer Kleidung.

„Dick & Durstig“ spielen Life

Als musikalischen Höhepunkt habe man die Kultband „Dick & Durstig“ engagieren können. Die Musiker sind in der Region Hannover vor allem durch ihre mitreißenden Auftritte beim Maschseefest bekannt geworden. Das Partyquartett spielt stimmungsvolle Musik zum Tanzen oder Schunkeln und stimmt – genau wie beim Original in München – in regelmäßigen Abständen den berühmten „Prosit“ auf die Gemütlichkeit an. Nach dem Lifeauftritt soll es mit Musik aus der Konserve durch die Nacht gehen: Dann übernehmen die Penthouse-DJ’s. „Die wollen mit den Besuchern feiern, solange das Bier reicht und die Füße tragen, sagt Kressler.

Essen in bayrischer Manier

Gutes Essen sei nicht nur auf der echten Wies’n in München wichtig. Dem wolle man nicht nachstehen. Einen leckeren Festschmaus von der Fleischerei Plinke können Gäste vorbestellen. Zur Auswahl stehen Mini-Schweinshaxen, Bayrischer Leberkäs und ein gemischter Käseteller mit Gebäck. Für den kleinen Hunger gibt es die ganze Nacht über ofenfrische Laugenbrezeln. Der Eintritt für den bayrischen Abend im Zeichen der Wies’n kostet 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Karten gibt es direkt im Penthouse oder im Internet unter der Adresse www.penthouse-neustadt.de. Stehen muss bei der Party keiner: Einen Sitzplatz an einer der Bierzeltgarnituren garantieren die Veranstalter allen Oktoberfest-Besuchern.

Von Mirko Bartels