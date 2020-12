Neustädter Land

In die Geschichtsbücher wird 2020 als das Corona-Jahr eingehen, so viel ist klar. Aber wie verbuchen Sie ganz persönlich die zurückliegenden Monate? War das Virus wirklich das überragende Thema in Ihrem Leben? Wir haben Neustädter gefragt, welche besonderen Erlebnisse ihnen aus 2020 positiv in Erinnerung bleiben. Der Perspektivwechsel ist nicht bloß willkommene Ablenkung von der Krise. Der bewusst positive Blick kann auch dabei helfen, die persönliche Corona-Depression zu vermeiden.

Nach vorn blicken

Hasan Mohamed (33) hat sich ausgerechnet im Corona-Jahr im Bereich Personalgewinnung selbstständig gemacht – gegen den Trend. „Auch jetzt brauchen die Firmen neue Leute“, sagt er zuversichtlich. Quelle: Mario Moers

„Man muss sich auf das Positive konzentrieren“, sagt Hasan Mohamed. Der 33-jährige Neustädter hat den Blick nach vorn im Krisenjahr zu seinem Leitmotiv gemacht. Düsteren Arbeitsmarktprognosen zum Trotz hat er sich 2020 im Bereich der Personalgewinnung selbstständig gemacht. Seine Firma unterstützt Unternehmen bei der Rekrutierung über Social Media. „Auch jetzt werden neue Mitarbeiter gesucht, etwa in der Pflege“, erzählt Mohamed. Der Plan geht auf, erste Kunden seien bereits an Bord. Die Gründung coronabedingt aufzuschieben, hätte für ihn einen weiteren unvorhergesehenen Aufschub der Lebensplanung bedeutet. Mohamed war 2014 als Flüchtling aus dem Sudan nach Deutschland gekommen. Sein Medizinstudium wurde ihm nur teilweise anerkannt. Dieses zu wiederholen, hätte Jahre gekostet. „Ich bin 33 und habe Pläne mit der Familie, weiter zu warten geht nicht.“ So wird der Geschäftsmann 2020 als ein Jahr in Erinnerung behalten, an dem er mutig einen persönlichen und beruflichen Meilenstein gesetzt hat.

Neue Motivation, neue Chancen

2020 brachte für Marina Kleimann (31) aus Borstel eine langersehnte Gehaltserhöhung. Quelle: Mario Moers

Ein Abend bei ihrem Lieblingsitaliener La Matta in Nienburg ist das Highlight im persönlichen Jahresrückblick der 31-jährigen Marina Kleimann aus Borstel. Besonders war nicht, dass ein Dinner außer Haus überhaupt stattfinden konnte. „Das habe ich mit meiner Gehaltserhöhung bezahlt, noch bevor sie auf dem Konto war“, erzählt Kleimann lächelnd. Dass die Erhöhung 2020 kam, ist sie mehr als ein angenehmes Plus auf dem Konto.

Drei Jahre hatte die Mitarbeiterin einer Zeitarbeitsfirma vergeblich um die Gehaltserhöhung gerungen. „Es wurde immer ein Grund gefunden, es abzusagen, die aktuelle Situation, die Kosten“, erzählt sie. Die frustrierende Folge: Zum Jahresbeginn fühlte sich die junge Frau in einer Sackgasse – bis im Sommer ein neuer Chef kam. „Er hat mich gefordert und gefördert. Er hat meine Talente erkannt und ich meine Chance“, sagt Kleimann erfreut. Die Gehaltserhöhung bedeutete für sie einen wichtigen Motivationsschub – und eben ein besonders schönes Abendessen.

Der positive Blick hilft „Die allgemeine Lebenszufriedenheitist stabil“. Zu dieser Feststellung kommt im Dezember eine fortlaufende Studie, die unter anderem die Belastungen der Deutschen in der Pandemie untersucht. Das COSMO (Covid-19 Snapshot Monitoring)-Projekt, an dem unter anderem die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beteiligt ist, hat herausgefunden, dass die grundsätzliche Lebenszufriedenheit sich zwischen März und Jahresende fast überhaupt nicht verändert hat. Auf einer Skala von eins (ganz und gar zufrieden) bis sieben (ganz und gar unzufrieden) pendelt der Mittelwert im Monatsverlauf zwischen 4,6 und 4,8. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Krise nicht automatisch auf eine unausweichliche, allgemeine psychosoziale Corona-Depression zusteuert. Eine besondere Rolle bei der Bewältigung spielt möglicherweise eine positive Grundeinstellung – eine Perspektive, die nicht nur das Negative in den Blick nimmt. Belege dafür haben Wissenschaftler jetzt im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts Dyna-More veröffentlicht. Sie fanden heraus, dass ein positiver Bewertungsstil langfristig vor stressbedingten Erkrankungen schützt. Der positive Blick verringert nachweislich die Häufigkeit und das Ausmaß von Stressreaktionen in der Corona-Krise. Die zehn wichtigsten Tipps zur Stärkung der psychischen Gesundheit in der Pandemie gibt das an der Studie beteiligte Leibniz-Institut für Resilienzforschung auf haz.li/yv2.

Halt und Hoffnung

Für Schausteller Jan Vorwieger (32) aus Mardorf war das Jahr 2020 ein wirtschaftlicher Totalausfall, privat dagegen ein Erfolg auf ganzer Linie. Auf seine Hochzeit folgt bald das erste Kind. Quelle: Mario Moers

Eine wirtschaftlich totale Katastrophe bedeutete die Pandemie für Jan Vorwieger. Als Schausteller waren der 32-jährige Mardorfer und seine Familie den größten Teil des Jahres gezwungenermaßen arbeitslos. Und weil Schausteller häufig mit anderen Schaustellern befreundet sind, blieben ohne Rummel auch hier die schönen Erlebnisse aus. „Der Beruf spielt für uns Schausteller eben eine ganz besondere Rolle“, erzählt er.

Also alles schlecht 2020? Keineswegs. „Persönlich war es ein gutes Jahr“, erzählt er. Im Frühjahr hat Vorwieger seine Frau Franzi in Wunstorf geheiratet. „Zwei Tage bevor die Ordnungsämter mancherorts Hochzeiten aufgelöst haben und die Termine verschoben wurden“, sagt er. Kurz darauf kam dann die freudige Nachricht: Die erste Tochter ist unterwegs. Und hier erweist sich ausgerechnet das Lockdown-Dilemma sogar als Vorteil für die junge Familie. „Für meine Frau war es letztendlich eine enspanntere Schwangerschaft, als wenn wir unterwegs gewesen wären.“

Neue Wege gehen

Der Handel mit Spuckschutzwänden made in Neustadt boomt im Coronajahr. Dennis Strecker, Juniorchef der Tischlerei aus Neustadt und Mitarbeiterin Patrycja Strok montieren ein Exemplar für eine Supermarktkette. Quelle: Mario Moers

Spuckschutzwände made in Neustadt sind eine weitere Erfolgsgeschichte, die nur das Corona-Jahr schreiben konnte. In ganz Niedersachsen bis Holstein installieren Supermärkte, Friseure, Apotheken und andere Unternehmen inzwischen die Acrylglas-Schutzwände der Tischlerei Strecker. „Das Geschäft läuft so gut, dass es unsere Ausfälle im Bereich Messebau voll ausgleichen konnte“, erzählt Juniorchef Dennis Strecker. Dass die Neustädter Tischlerei heute große Supermarktketten mit den Schutzwänden ausstattet, ist einer glücklichen Fügung zu verdanken. „Die erste Anfrage hatten wir von einem Apotheker aus Hannover. Der hat uns wiederum seinen Kollegen empfohlen“, berichtet er. Und die Folgeaufträge reißen nicht ab. Inzwischen wurden schätzungsweise 4000 Quadratmeter Acrylglas in der Tischlerei zu Schutzwänden verarbeitet. „Wir sind zum richtigen Zeitpunkt aufgesprungen, als die Konkurrenz noch klein war“, sagt Strecker. Der Erfolg freut auch die Mitarbeiter. Niemand musste in Kurzarbeit.

Vertrauen am Telefon

Bürgermeister Dominic Herbst hat 2020 eine Telefonsprechstunde eingeführt und dabei viel von den Sorgen und Nöten der Neustädter erfahren. Das ihm dabei entgegengebrachte Vertrauen hat ihn bewegt. Quelle: privat

Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) hatte sich zum Beginn seines ersten vollen Amtsjahres eigentlich vorgenommen, möglichst viele Neustädter zu treffen. Spatenstiche, Kita-Eröffnungen, Bürgersprechstunden, alles fiel aus bekannten Gründen aus. Besonders bewegt haben das Stadtoberhaupt dennoch die persönlichen Gespräche, wenn auch anders als geplant.

„Wir hatten die Idee, eine Telefonsprechstunde zu machen“, erzählt er. In Erinnerung geblieben ist ihm etwa der Anruf einer hochbetagten Seniorin. Zu Ostern fragte sie den Bürgermeister um Rat, wie sie denn am besten coronagerecht ihre Freunde treffen kann. Für Herbst war das ein besonderer kleiner Moment. „Ich hatte das Gefühl, mein Wort hat für sie gezählt“, erzählt er. Die Telefonsprechstunde wurde aus der Not heraus geboren, habe aber dabei geholfen, den Kontakt zu den Bürgern sogar zu stärken, trotz Abstand.

Von Mario Moers