Das ist auf Neustadts Lichterfest los

Der Termin gehört schon fest zur Vorweihnachtszeit in Neustadt. Zum Lichterfest strömten am Freitagabend zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Nach dem feuchtkalten Tag hatte mancher gar nicht mehr mit so viel Resonanz gerechnet. Schon zu Beginn gab es einiges zu erleben: Zu einem Knicklichtertanz animierte Kressler-Trainerin Josie Obermann die zahlreichen Kinder auf dem Marktplatz.

Zahlreiche Kinder machen mit beim Knicklicht-Tanz auf dem Marktplatz. Quelle: Kathrin Götze

Am anderen Ende der Fußgängerzone heizte Feuerkünstlerin Annica vom Duo Loooop den Zuschauern ordentlich ein. Im festlich illuminierten Schloss bliesen die Musiker von „Fette Hupe“ den Zuschauern den Marsch. Und zur großen Lasershow auf dem Marktplatz klickten wieder zahlreiche Kameras. Ganz so viele Effekte wie in früheren Jahren gab es nicht mehr – doch der guten Stimmung tat das keinen Abbruch.

Zur Galerie Vom Laserstrahl bis zum Knicklicht: Beim Lichterfest in Neustadt ist Beleuchtung in allen Farben und Formaten Trumpf. Zahlreiche Besucher strömten in die Innenstadt und zum Schloss Landestrost, um sich verzaubern zu lassen.

Spaß mit Knicklichtern: Lena und Sophia Speier (von links), Helene, Lena und Maxim Nowodschaw testen die optischen Effekte der Leuchtstäbe. Quelle: Kathrin Götze

