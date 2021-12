Das sind Neustadts Menschen des Jahres 2021

Neustädter Land

Sie erlebten ein besonderes Schicksal, waren zur rechten Zeit am rechten Ort oder packten an und setzten gute Ideen um: Diese Menschen haben Neustadt im Jahr 2021 besonders beschäftigt.

Zirkus strandet auf der Robby-Wiese

In Mariensee campieren Dajana und René Frank seit Oktober. Obwohl wenn sie immer noch nicht wissen, wann sie wieder auftreten dürfen, albern sie mit Hund Hexe herum. Quelle: Beate Ney-Janßen

So ein Zirkus bleibt ja eigentlich selten lange an einem Ort. Doch weil seit bald zwei Jahren allerhand anders ist als gewöhnlich, hatte Mariensee lange Zeit eine eigene Tierschau im Ort. Dajana und René Frank kampierten mit ihrem Zirkus Ricardo über Monate am Rand der Robby-Wiese – und zeigten sich im Januar bewegt von all der Hilfsbereitschaft, die ihnen die Nachbarn auf Zeitz entgegen brachten.

Keine Auftritte möglich: Circus Ricardo in Mariensee gestrandet

Achtjährige Mia rappt den Lockdown-Blues

Schülerin Mia möchte mit ihrem Lied Lockdown Blues den Kindern eine Stimme geben. Schülerin Mia möchte mit ihrem Lied Lockdown Blues den Kindern eine Stimme geben. Quelle: Mirko Bartels

Sie wollte Kindern eine Stimme geben: Nach langen Monaten fast ohne Schule, Sport und Freunde ließ die damals achtjährige Mia (inzwischen 9) aus Bordenau mit dem „Lockdown-Blues“ den ganzen Frust raus. Weit mehr als 6000-mal haben User das Video inzwischen bei Youtube abgespielt.

Schülerin Mia rappt auf Youtube vom Lockdown Blues

Neue Herrin über 34 Wälder

Försterin Natalie Leichnitz inmitten junger Kiefern. Dazwischen der sogenannte Überhalt; hohe Bäume der Vorgeneration, aus deren Samen die jungen Bäume wachsen und die sie gleichzeitig schützen. Der strukturierte Mehrgenerationenwald ist ein Ziel, mit dem Leichnitz ihr Revier an die Herausforderungen des Klimawandels anpassen will. Quelle: Mario Moers

Auch im Winterwald gibt es viel zu sehen und zu erleben. Zum Beispiel auf Tour mit Natalie Leichnitz aus Borstel, die seit Februar 34 Waldbesitzungen im Neustädter Land betreut.

Försterin Natalie Leichnitz arbeitet am Wald der Zukunft

Neue Stimme für die Gleichstellung

Günter Hahn (von links), Dominic Herbst und Melissa Depping präsentieren die Regenbogenflagge vor dem Rathaus. Quelle: Stadt Neustadt

Sie steht ein für Gleichstellung und Gleichberechtigung, will besonders Mitgliedern der LGBTQ-Community eine Stimme geben – und sorgte so dafür, dass sich manche Neustädterin und mancher Neustädter erstmals fragte, wofür wohl diese Abkürzung steht. Melissa Depping trat am 1. Februar das Amt als neue Gleichstellungsbeauftragte an.

Melissa Depping wird Neustadts neue Gleichstellungsbeauftragte

Neuer Mut im Sporthaus Bordenau

Hannover, LEBEN, Bordenau, Doris Kartal-Cornehl (Foto: Frank Wilde) Quelle: Frank Wilde

Der Corona-Lockdown und das nachlassende Bestellgeschäft kosteten Wirtin Doris Kartal-Cornehl im Sporthaus Bordenau fast die letzte Motivation. Frustriert kündigt sie auf Facebook ihren abschied an – und ist so überwältigt von der Resonanz, dass sie sich doch entschließt, weiterzumachen.

Wirtin im Sporthaus Bordenau wollte aufgeben – doch dann fasst sie neuen Mut

Apotheker öffnet erstes Corona-Testzentrum Neustadts

Apotheker Olrik Becker im Testzentrum in der alten Buchhandlung. Quelle: Mirko Bartels

Er geht mit offenen Augen durchs Leben und sieht, wo etwas fehlt. Als zu Beginn des Jahres erstmals Corona-Schnelltests zur Verfügung stehen, nutzt Apotheker Olrik Becker sein gutes Netzwerk im TSV Neustadt und öffnet nach kurzer Vorbereitungszeit im März das erste Testzentrum für die Stadt.

Corona-Testzentrum Neustadt öffnet in alter Buchhandlung

Erste Trans-Frau im Rat der Stadt

Marie Zoey Wolters (Grüne) ist erste Trans-Frau im Rat der Stadt Neustadt. Quelle: privat

Wenn sich Marie Zoey Wolters für Menschen engagiert, deren Geschlecht vom gewohnten zweigeteilten Schema abweicht, dann weiß die Grünen-Politikerin, wovon sie spricht. Sie wurde vor gut 29 Jahren als Sohn einer Soldatenfamilie geboren, entschied sich später, lieber als Frau leben zu wollen. Dass ihr Outing in die Zeit als Bundeswehrsoldat fiel, machte es nicht einfacher. Seit der Kommunalwahl 2021 gehört Wolters nun als erste Trans-Frau dem Rat der Stadt und dem Ortsrat Neustadt an – in der Kernstadt ist sie stellvertretende Ortsbürgermeisterin. Und die Geschlechterpolitik ist längst nicht ihr einziges Thema.

Wegbereiterin der Verkehrswende

Wendy Pfeil kümmert sich künftig für die Stadtverwaltung um Klimaschutzprojekte. Quelle: Kathrin Götze

Sie ist Neustadts neue Frau für den Klimaschutz: Im Mai tritt Wendy Pfeil ihr Amt als Klimaschutzmanagerin an – und findet reichlich Projekte auf ihrem Schreibtisch vor.

Wendy Pfeil ist Neustadts neue Klimaschutzmanagerin

Neuer Mann an der Spitze der Stadtfeuerwehr

Torben Klingemann bedankt sich für das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen, im Hintergrund stehen Stellvertreter Christian Brandt und Amtsvorgänger Robert Krenz. Quelle: Kathrin Götze

Mit einem neuen und außerordentlich jungen Mann geht Neustadts Stadtfeuerwehr die neuen Herausforderungen an: Torben Klingemann, 30 Jahre alt, wird im Juni zum neuen Stadtbrandmeister gewählt und übernimmt das Amt im September.

Wechsel bei der Feuerwehr: Torben Klingemann wird neuer Stadtbrandmeister

Junge Frau wird zur Lebensretterin

Die Nöpkerin Louisa Knigge bei der Stammzellspende. Quelle: Julia Knigge

Dass sie jederzeit zur Lebensretterin werden könnte, weiß Louisa Knigge aus Nöpke schon lange – schließlich ist sie Feuerwehrfrau. Dass das aber auch ganz leicht gehen kann, weiß sie seit April: damals spendete sie Stammzellen für einen Leukämiekranken aus den USA.

Wie eine 23-Jährige aus Nöpke zur Lebensretterin wurde

Gedenkstein für US-Piloten

Friedhelm Mehring (von links), Gerd Block und Stefan Ilsemann wollen an der Borsteler Landstraße einen Gedenkstein für Arthur Tweedel aufstellen. Quelle: Beate Ney-Janßen

77 Jahre ist es her, dass der US-amerikanische Pilot Arthur Tweedel mit seiner Maschine über Neustadt-Borstel abgeschossen wurde. Sein Bruder Ray (96) hat lange forschen müssen, bis er die ganze Geschichte erfuhr. Nun wollen Mitglieder der Dorfgemeinschaft Borstel um den Zeitzeugen Gerd Block ihm einen Gedenkstein widmen.

Gedenkstein in Borstel erinnert an abgeschossenen US-Flieger

Von Kathrin Götze