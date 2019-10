Poggenhagen

Das Landgasthaus Meyer startet in die neue Saison im Theater am Bahnhof Poggenhagen. Zum Auftakt im Herbst geht es auf die grüne Insel im Atlantik: Sonnabend, 19. Oktober, steht wieder der jährliche irische Abend auf dem Programm – mit der Band Folk Train aus Sehnde. Als „Special Guest“ ist in diesem Jahr außerdem die Band Trasnú eingeladen. Karten für diesen Abend kosten 10 Euro.

Desimo will manipulieren

Eine Woche später wird es zauberhaft in Poggenhagen: Der bekannte hannoversche Künstler Desimo startet Freitag, 25. Oktober, mit der Vorpremiere zu seinem neuen Programm „Manipulation“ im charmanten Poggenhagener Ambiente. Der Magier präsentiert in seiner neuen Mental-Zauber-Comedy-Show gewitzte Unterhaltung, versprechen die Veranstalter an. „Mir macht es Spaß, die Zuschauer zu manipulieren. Dem Publikum gefällt sehr, wenn ich erkläre, wie so etwas geht“, sagt Desimo. Karten für diesen Abend kosten 21,50 Euro.

Diplom-Pädagoge und Deutschlands wohl lustigster Jugendexperte: Matthias Jung (Mitte) erklärt die Pubertät. Quelle: Christoph Hirse

Matthias Jung erklärt Pubertät

Eine Kabarettvorstellung mit Matthias Jung ist für Freitag, 8. November, ab 20 Uhr geplant. „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“, heißt es, wenn der lustige Jugend-Experte und SPIEGEL Bestseller-Autor auf der Bühne steht. Der Diplom-Pädagoge geht an diesem Abend mit der Fortsetzung seines Erfolgsprogramms „Generation Teenietus“ in die nächste Runde und bietet wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne von Teenies. Ganz nebenbei hat er hilfreiche und humorvolle Tipps im Gepäck. Die sollen den geplagten Eltern das Leben erleichtern. Wer seine Nerven retten möchte, muss für die Ratschläge vom Fachmann an der Abendkasse 19,50 Euro zahlen.

Party mit Steam beim Älternabend

Der November schließt in Poggenhagen musikalisch: Beim Älternabend mit der Live Band Steam und einem DJ wollen es die Veranstalter zum Monatsausklang noch einmal richtig krachen lassen. Die Party steigt Sonnabend, 30. November, ab 21 Uhr im Landgasthaus.

Die bösen Schwestern wollen im Landgasthaus Meyer auf das Christkind warten. Quelle: Böse Schwestern / Promo

Böse Schwestern – weihnachtlich

Im Dezember wird es weihnachtlich. Nun ja –fast: Beim hannoverschen Kulttheater „Die bösen Schwestern“ läuten Sonnabend, 7. Dezember, ab 20 Uhr die ersten Glocken. Ihr Programm „Wir warten aufs Christkind“, verspricht ein hin und wieder anrührendes, meist aber ein außerordentlich komisches Weihnachtsstück mit viel Musik. Die Schwestern treten als schrullige ältere Damen auf, lästern übereinander, versöhnen sich und stimmen ungewöhnliche Weihnachtslieder an, während sie auf das Christkind warten. Karten kosten für diesen Abend 18,50 Euro.

Von Mirko Bartels