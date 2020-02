Neustadt

Einen Thementag rund um junge Familien plant der Diakonieverband Hannover-Land für Sonnabend, 29. Februar. „Wir möchten an diesem Tag Familien mit Kindern bis sechs Jahren ansprechen, bieten aber auch Themen an, die für Schwangere interessant sind“, sagt Koordinatorin Janet Breier. Die Veranstaltung läuft von 10 bis 16.45 Uhr im Haus der Kirche an Liebfrauen, An der Liebfrauenkirche. Sie ist Teil der Familien unterstützenden Projekte des Diakonieverbands.

Vorträge zu auffälligem Verhalten

Vier Vorträge mit Diskussion stehen auf der Agenda: Unter dem Titel „Verhalten, das auffällt, eröffnet neue Möglichkeiten“, erklären Stefanie Everwien und Peter Neubert-Jürgens von der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Region Hannover ab 10.30 Uhr, wie eine liebevolle und konsequente Erziehung bei herausforderndem Verhalten der Kinder gelingen kann. Es wird thematisiert, was Auffälligkeiten eigentlich sind und wie der Umgang damit gelingen kann.

Bindungen und Schwangerschaft sind ebenfalls Thema

Hebamme und Heilpraktikerin Jessica Rabsch berichtet ab 11.45 Uhr darüber, warum Bindungen für Kinder so wichtig sind. Annette Holaschke von der Schwangerenberatung des Diakonieverbands erläutert ab 14.30 Uhr, welche finanziellen und anderen Hilfen es in der Schwangerschaft und der Zeit danach gibt. Den Abschlussvortrag hält ab 15.45 Uhr die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Stefanie Brida, die über den Umgang mit Wutanfällen nicht nur bei Kindern spricht.

Der Thementag startet am Sonnabend, 29. Februar, um 10 Uhr: Zur Mittagspause ab 12.45 Uhr gibt es Suppe. Anmelden können sich Interessierte für einzelne oder mehrere Vorträge ab sofort per E-Mail an janet.breier@evlka.de oder unter Telefon (0 50 32) 96 69 958. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Kinderbetreuung wird angeboten.

Von Mirko Bartels