Schutt, Holz, Schrott: Das ist im Wesentlichen übrig von dem Ort, an dem viele Neustädter Teile ihrer Jugend verbracht haben. Nach gut einer Woche Arbeit ist unter dem Greifer von Clemens Pflugs Bagger die ehemalige Kultkneipe Brauhaus in ihre Einzelteile zerfallen. Am Donnerstagnachmittag, als die Verkehrslage gerade günstig war, wechselte der schwere Bagger auf die Fahrbahn der Leinstraße und drückte von dort aus Stück für Stück die Fassade des historischen Gebäudes aus dem Jahr 1728 ein. Der Rest sind nun Aufräumarbeiten.

Baggerfahrer Detlef Pflug reißt am Donnerstag auch die Brauhaus-Fassade ab. Quelle: Hanna Pietsch

Das Brauhaus hatte mehr als 14 Monate nur noch als Brandruine gestanden, nachdem es in der Nacht zum 3. Januar 2019 ausgebrannt war. Seit dem 25. März laufen nun die Abrissarbeiten, gewissermaßen auf dem Präsentierteller und viel beachtet von Anliegern und ehemaligen Besuchern. Nun ist das Brauhaus Geschichte.

Freitagvormittag: Das Brauhaus liegt in Einzelteilen Quelle: Kathrin Götze

