Neustadt/Wunstorf

Zahlreiche Menschen haben am Freitagabend die Friedensgebete in den Nachbarkommunen Neustadt und Wunstorf besucht. Auch in einigen Ortschaften hatten zumeist die christlichen Gemeinden kurzfristig zu den Andachten eingeladen. Die Friedensgebete, die zeitgleich mit der ersten größeren Antikriegsdemonstration auf Hannovers Marktplatz (1600 Besucher) stattfanden, markieren auch in den beiden Umlandkommunen den Auftakt für weitere Aktionen. Am Rande des Friedensgebets in der Liebfrauenkirche wurden auch erste Kontakte zwischen der ukrainischen Gemeinschaft und Funktionsträgern vor Ort geknüpft.

Friedenstauben-Bastelaktion für Kinder Am Sonnabend, 5. März, veranstaltet die Liebfrauen-Gemeinde auf dem Neustädter Marktplatz eine Friedenstauben-Bastelaktion für Kinder und Jugendliche. Von 10 bis 12 Uhr kann gemeinsam mit den Eltern ein oder mehreres der Friedens-Symbole gebastelt werden.

„Nicht nur beten – beten und was tun muss es jetzt heißen“, richtete Michael Hagen, Superintendent des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, das Wort an die Anwesenden. „Die Menschen in der Ukraine fühlen sich von uns im Stich gelassen. Wir alle müssen uns in dieser Stunde fragen, was wir vielleicht versäumt haben“, so Hagen, dem die Ukraine selbst auf Studienreisen ans Herz gewachsen ist, wie er berichtete.

Ukrainer wollen helfen

Etwas tun wollen auch die Ukrainer in Neustadt. „Wir planen bereits eine Kuchenaktion, um Spenden zu sammeln, und wir wollen helfen und vorbereiten, wenn die Flüchtlinge kommen“, sagt Nadiya S. Die Neustädterin stammt aus der Ukraine und ist an diesem Abend spürbar bewegt. Nach der Andacht, zu der sie ihre beiden jungen Töchter mitgebracht hat, tauscht sie Kontakte mit Janet Breier, Koordinatorin des Diakonieverbands Hannover-Land. „Ich kann als Übersetzerin helfen“, bietet Nadiya S. ihre Hilfe an. Es sind die ersten Kontakte, die zwischen der ukrainischen Gemeinschaft in Neustadt und Funktionsträgern angesichts des Krieges entstehen.

Mahnwache in Bokeloh

Eine besondere Demonstration für den Frieden fand am Freitagabend in Bokeloh statt. Statt wie andernorts in der Kirche trafen sich die Menschen hier unter freiem Himmel auf dem Schützenplatz. Aufgerufen zu der Mahnwache hatten Pastorin Susanne von Stemm, Andreas Quaschigroch von der katholischen Kirche und Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt (CDU).„Wir möchten mit dieser Aktion unsere Solidarität mit der Ukraine und einem friedlichen Zusammenleben in der Welt zum Ausdruck bringen“, so Waterstradt. Rund 60 Personen hatten an der Veranstaltung teilgenommen.

Von Mario Moers