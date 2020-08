Die Polizei sucht den vermissten Till B. aus Neustadt

Neustadt/Schneeren

Die Polizei sucht seit Dienstagmittag nach dem vermissten Till B. aus Neustadt am Rübenberge. Weil derzeit nicht auszuschließen ist, dass der junge Mann sich möglicherweise selbst etwas antun könnte, bitten die Ermittler die Bevölkerung nun um Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort des 23-Jährigen.

Die Polizei sucht nach Till B. aus Neustadt am Rübenberge. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Anzeige

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Till B. zuletzt am Montag gegen 15 Uhr an der Straße Birkengrund im Ortsteil Schneeren gesehen. Laut Polizei soll er zu diesem Zeitpunkt zu Fuß in Richtung der Straße In den Birken unterwegs gewesen sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Suche mit Hubschrauber und Spürhunden war bislang erfolglos

Einsatzkräfte haben bereits am Dienstag unter anderem mit einem Polizeihubschrauber sowie mit speziell ausgebildeten Spürhunden nach dem 23-Jährigen gesucht. Weil diese Aktionen und auch weitere Ermittlungen bislang erfolglos waren, veröffentlicht die Polizei nun ein Foto des Vermissten.

Er ist etwa 1,86 Meter groß und hat eine gewöhnliche Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er braune, kurze Haare und einen rotbraunen Vollbart. Bekleidet war der 23-Jährige zuletzt mit einem dunklen T-Shirt, einer beigen, halblangen Cargohose sowie grauen Turnschuhen. Außerdem hatte er einen kleinen, blauen Textilrucksack bei sich.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Hinweise zum Aufenthaltsort von Till B. werden beim Polizeikommissariat Neustadt unter Telefon (05032) 9559115 sowie bei jeder weiteren Polizeidienststelle entgegengenommen.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez