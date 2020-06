Die letzten von 33: Auch Neustadts Störche haben jetzt zwei Küken

Neustädter Land

Sie sind die letzten Nachzügler: jetzt haben auch die Kernstadt-Störche zwei Küken in ihrem Nest. Nabu-Storchenbetreuer Ulrich Stahl hat sie im Nest auf dem Storchenhaus neben der Liebfrauenkirche gesichtet und fotografiert. Zahlreiche Artgenossen in Neustadts Dörfern sind schon deutlich weiter mit ihrem Nachwuchs.

„Die Kernstadt-Störche kommen immer ziemlich spät, weil sie über die Ostroute aus dem Winterquartier in Afrika zurückkehren“, sagt Stahl. Dann sitzen oft schon andere Vögel auf dem Horst und das eingesessene Paar muss ihn sich mit Kämpfen zurückerobern, die manchmal lange andauern. Die Vögel, die die Westroute nehmen, waren in diesem Jahr besonders schnell, sie hätten im Februar einige Stürme im Rücken gehabt, berichtet Löhmer. Die ersten Nester waren deshalb schon Mitte Februar besetzt, beispielsweise in Basse.

Kenner weiß von 33 Küken im Stadtgebiet

Nun gibt es also zwei weitere Küken im Neustädter Land. Insgesamt sind es im Stadtgebiet rund 33, wie Reinhard Löhmer sagt, der für die Weißstorchbetreuung in der ganzen Region Hannover zuständig ist. Insgesamt 19 Brutpaare hat er in diesem Jahr im Neustädter Land gezählt, sagt Löhmer. Von drei Paaren wisse er noch nicht, wie viel Nachwuchs sie im Nest haben, nämlich von denen in Empede und in Helstorf. In beiden Dörfern haben nach längerem Warten in diesem Jahr erstmals Störche die angebotenen Nisthilfen angenommen. In Helstorf hat sich sogar noch ein zweites Paar angesiedelt.

Nahrung für die Küken ist schwer zu finden

In zwei Dörfern hat keiner der Jungstörche überlebt: In Amedorf fand Gastgeber Dirk Rabe die vier Küken eines Tages tot auf dem Boden, „Die Ursache ist nicht geklärt“, sagt Löhmer. In Luttmersen fiel der Nachwuchs Kämpfen um das Nest zum Opfer. Auch in vielen anderen Horsten gab es Todesfälle. „In diesen trockenen Jahren ist es schwierig für die Altvögel, genug Futter zu finden“, sagt Stahl, auch Löhmer bestätigt das. Beliebteste Nahrungsquelle für den Nachwuchs sind Regenwürmer. Und die ziehen sich bei Trockenheit tiefer in den Boden zurück, wo die Störche sie nicht mehr erreichen können. Größere Beutetiere wie Mäuse, die jetzt in großer Zahl zur Verfügung stehen, können die Küken aber nicht schlucken oder verdauen.

Starker Jahrgang wird nächstes Jahr geschlechtsreif

Unbesetzt blieb in diesem Jahr das Nest in Welze, und auch die angebotenen Nisthilfen in Nöpke und Mandelsloh warten noch auf Nutzer. Eventuell werden sie schon im nächsten Jahr besetzt, dann erwarten die Storchenkenner ein wahres Boomjahr. Denn dann kehren die Tiere zurück, die im Jahr 2019 ausgebrütet worden sind, ein besonders starker Jahrgang, der dann geschlechtsreif wird. Man könne schon jetzt etliche sogenannte Verlobungspaare an den Nistplätzen beobachten, sagt Löhmer. Das sind junge Störche, die bereits Paare bilden und ein Nest bauen, obwohl sie noch keine Eier legen können.

Von Kathrin Götze