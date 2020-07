Diebe stehlen zweiflügeliges Tor in Neustadt

Neustadt

Schwer zu tragen hatten bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Donnerstag, 3. Juli, zu Freitag, 4. Juli. Sie stahlen ein zweiflügeliges Tor aus Doppelstahlmatten an der Amelie-Ubbelohde-Straße. Die entwendeten Teile haben jeweils eine Größe von 180 mal 245 Zentimetern. Das Tor war laut Polizei bis zur Tat verschlossen sowie oben und unten mit Schrauben an Gewindebolzen montiert. Die Täter haben diese Verschraubung mit geeignetem Werkzeug gelöst und anschließend die Torflügel entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter, mindestens zwei, beteiligt waren, um die sperrige Beute zu verladen und abzutransportieren.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 50 32) 9 55 91 15 zu melden.

Von Mirko Bartels