Neustädter Land

Die knusprige Weihnachtsgans bis zur Haustür geliefert, oder die vegetarischen Bandnudeln in Trüffel-Rahmsoße zum Mitnehmen: Wer die Festtage nicht selbst in der Küche verbringen möchte, kann dieses Jahr auf ein großes Angebot attraktiver Weihnachtsessen zum Mitnehmen zurückgreifen.

Viele Neustädter Gasthäuser und Restaurants bieten an einem oder mehreren Feiertagen Speisen zur Abholung an. Zwei Restaurants liefern auch selbst. Unbedingt beachten sollte man allerdings die Vorbestellfristen. Einige Wirte bitten außerdem der Umwelt zuliebe, eigene Behältnisse für den Transport mitzubringen. Auch die konkreten Abholzeiten klärt man am besten mit den Anbietern selbst, einige haben recht enge Zeitfenster.

Anzeige

Ein wenig suchen muss man die vegetarischen Menü-Angebote, die Auswahl ist hier recht übersichtlich, aber immerhin vereinzelt vorhanden.

Das bestellte Weihnachtsessen dient dieses Jahr nicht nur dem eigenen Genuss, es hilft auch die pandemiegebeutelten Gastronomen vor Ort zu unterstützen. Die freuen sich über jedes Gericht, dass einen leeren Platz im Gastraum zumindest finanziell ersetzt.

Die Vorbestellfristen beachten

Die Oase in Luttmersen, Zur Jürse 1, bietet vom 25. bis 27. Dezember vier Festtagsgerichte mit Beilagen zum Abholen. Drei Tage vorher sollte spätestens vorbestellt werden unter Telefon (05072) 645. Die Angebote und Kosten pro Person: Knusprige Gänsekeule frisch aus dem Ofen mit Klößen und Rotkohl für 19,80 Euro; Rinderrouladen mit Klößen und Rotkohl für 16,90 Euro; Grünkohl mit Salzkartoffeln und Kasseler Bauch für 13,80 Euro.

Vorbestellt werden können außerdem bereits zwei Sylvester-Angebote: Ein Kilogramm Gambas, mit Salat, Baguette und Sekt (für zwei Personen) kosten 39 Euro. Das Mini Büfett „Silvester in der Box“ unter anderem mit Roastbeef, Lachs, Schrimps-Cocktail kostet pro Person 25 Euro. Die Vorbestellzeit beträgt fünf Tage.

Die Alte Schule in Mardorf, Mardorfer Straße 8, bietet am 25. und 26. Dezember Weihnachtsmenüs für jeweils 25 Euro pro Person zur Abholung an. Die Bestellungen müssen vor dem 21. Dezember eingehen unter Telefon (05036) 2433. Die Menüs setzen sich zusammen aus einem von sieben Hauptgerichten, einer Festtagssuppe mit Einlage und einem Grießpudding mit Bratapfelkompott.

Die Hauptgänge zur Auswahl sind: Paniertes Schnitzel mit Champignons in Rahm, Pommes und Salat; Schweinemedaillons mit Roquefortsoße, Bandnudeln und Salat; Gegrilltes Hänchenbrustfilet mit Tomatensoße, Gemüse und Bandnudeln; Zanderfilet in Butter gebraten, mit Petersilienkartoffeln und Salat; Hirschbraten mit Waldpilzen in Wacholdersoße, Rosenkohl und Kroketten und Wildragout mit Steinpilzen, Rotkohl und Klößen.

Es gibt auch Vegetarisches

Das Restaurant Perl in Otternhagen, Am Berggarten 2, bietet außer Haus Weihnachtsgerichte vom 24. bis 26. Dezember. Vorbestellungen sollten eine Woche vorher aufgegeben werden unter Telefon (05032) 954950. Eine Besonderheit ist, dass es auch ein vegetarisches Hauptgericht gibt. Die Auswahl und der Preis pro Person: Gänsebraten mit gefülltem Bratapfel, Oreganojus, Apfelrotkohl und Kartoffelklößen für 28.50 Euro; Hischkalbsbraten mit Wacholderrahm, Pfirsich mit Preiselbeeren, Rotkohl und Kroketten für 25 Euro; Zanderfilet paniert und gebraten mit Mandeln, dazu zerlassene Butter, Salzkartoffeln, Eisbergsalat im Mandarinendressing für 23 Euro; Gefüllte Zucchinischiffchen mit Tomatensoße, Bandnudeln und Salat für 15,90 Euro.

Für Kinder gibt es ein kleines Schnitzel mit Gemüse und Pommes für 10.50 Euro. Extra bestellt werden kann Hühnerkraftbrühe, mit Spargel, Eierstich und Fleischklößchen für 5,80 Euro und Crème brûlée für 6,90 Euro.

Das Café Havanna bietet zum Fest "Oma Emmis Weihnachtsente" zum Abholen. Quelle: privat

Das Landgasthaus Meyer in Poggenhagen, Bahnhofstraße 2, bietet am 25. und 26. Dezember eine große Auswahl von zehn Hauptgerichten, Vorspeisen und Dessert zum Abholen an. Vorbestellung sollten bis zum 20. Dezember unter Telefon (05032) 9636563 erfolgen. Die Hauptgerichte kosten pro Person zwischen 15,90 und 18,90 Euro. Angeboten werden: Entenbrust auf Orangensoße, mit Kartoffelklößen und Apfelrotkohl; Rinderroulade mit getrüffeltem Rahmwirsing und Petersilienkartoffeln; Spinatknödel mit geschmolzenen Tomatenwürfeln, Parmesan, brauner Butter und Salat; Filet vom Strohschwein im Speckmantel auf Gorgonzolasahne, dazu Mandel-Brokkoli und Kroketten; Wildgulasch mit Preißelbeerrotkohl und Nußspätzle; Hähnchenbrust gefüllt mit Kräuterfarce mit getrüffeltem Rahmwirsing, Süßkartoffelstampf und Dörrpflaumensoße; Schweinemedaillon-Schnitzel paniert mit Rahmchampignons, Pommes und Salat; Frische Bandnudeln in Trüffelrahm mit Steinchampignons, Kirschtomaten und Salat; Rinderburger mit Trüffelmayonaise; Zanderfilet mit Rote-Beete-Gnocchi, gebackenem Rosenkohl, Zitronensoße. Dazu können Vorspeisen und Apfelstrudel extra bestellt werden.

Das Gasthaus Zur Krone in Suttorf, In Suttorf 39, bietet am 24. und 25. Dezember Weihnachtsmenüs zum Mitnehmen und Aufwärmen an. Vorbestellungen werden bis zum 15. Dezember angenommen unter Telefon (05032) 2859. Kunden werden gebeten, geeignete Behälter zum Transport bis zum 20. Dezember vorbeizubringen. Das Essen ist bei der Abholung kalt. Die Hauptgerichte kosten zwischen 5 und 11,50 Euro. Zur Auswahl stehen: Zungenragout; Gänsekeule mit Soße; Entenbrust mit Orangensoße; Schweinefilet im Speckmantel; Hänchenbrustfilet in Cornflakespanade; Rinderroulade mit Soße; Hirschkalbsbraten mit Pfifferlingen und Soße. Rotkohl und extra Soße können zusätzlich bestellt werden. Auch eine Hochzeitssuppe und verschiedene Desserts stehen zur Auswahl.

Das Café Havanna, Marktstraße 22, bietet vom 24. bis 26. Dezember ein Weihnachtsmenü zum Mitnehmen. Bestellt werden muss bis zum Vortag unter (05032) 963742, abgeholt wird nicht im Restaurant sondern im Löwenkeller, Hannoversche Straße 2. Es wird darum gebeten, eigene Behältnisse mitzubringen. „Oma Emmis Weihnachtsente“ mit dunkler Soße, Apfelrotkohl, Kartoffelklößen mit Preiselbeeren und gefüllter Birne kostet 19,90 Euro pro Person. Dazu kann ein Tiramisu mit Lebkuchen und Zimt für 4,90 Euro bestellt werden.

Auch die Roulade gehört zu den Weihnachtsklassikern, die viele Neustädter Restaurants 2020 zum Mitnehmen anbieten. Quelle: Archiv

Zwei Restaurants bieten einen Lieferdienst

Das Jedermanns, Marktstraße 8, bietet am 25. Dezember einen Lieferdienst für zwei Weihnachtsmenüs. Vorbestellt werden kann per Telefon (05032) 64550 oder per Whatsapp (0157) 51079103. Angeboten werden zwei Hauptgerichte zur Auswahl, jeweils mit einer Steinpilzsuppe und weißem Schokoladenmouse mit Apfelzimtkompott für 26,50 Euro pro Person. Zur Auswahl stehen: Gänsebrust oder Keule mit hausgemachter kräftiger Soße, Apfelrotkohl, glasierten Maronen, Kartoffelklößen und Pflaumen-Zimt-Kompott oder Wiener Schnitzel vom Kalb, mit Gurken-Kartoffelsalat, Kartoffelecken, Preiselbeere und Zitrone.

Das Restaurant San Stefan in Schneeren, bietet am 25. und 26. Dezember vier Hauptgerichte einzeln oder als Menü zu Abholung an. Vorbestellt werden sollte bis zum 20. Dezember unter Telefon (0152) 08887028. Angeboten wird: Hirschkalbsbraten mit Waldpilzsoße, Rotkohl, Birne und Kartoffeln für 13,90 Euro; Rinderbraten mit Pfifferlingsoße, Rotkohl und Kartoffeln für 13,90 Euro; Gänsebrust in Eigensoße, mit Rotkohl, Salzkartoffeln für 16,90 Euro. Alle Gerichte können auch als Menü mit einer Antipasti-Platte und Dessert für 29,90 Euro bestellt werden.

Das Gasthaus Bartling in Wulfelade, Wulfelader Straße 6, bietet für den 25. Dezember zwei Weihnachtsgerichte zum Mitnehmen an. Vorbestellungen werden bis zum 21. Dezember angenommen unter Telefon (05072) 576. Zur Auswahl stehen: Gänsebrust auf Orangensoße mit Kartoffelklößen und Rotkraut oder Rinderbraten auf Thymianjus mit Kartoffelgratin und Bohnenbündchen. Dazu gibt es jeweils Mascarponecreme mit Zimtbirne. Der Preis beträgt pro Menü 20 Euro. Zu Silvester bietet das Gasthaus Menüs für 25 Euro pro Person, unter anderem mit Antipast, Schweinefilet in Kräuterkruste und Roter Grütze.

Das Schneerener Gasthaus Asche hat zu Weihnachten auch Wild im außer Haus Angebot. Quelle: privat

Sogar Nachtlieferung ist möglich

Das Gasthaus Asche in Schneeren, Am Brinke 4, bietet an beiden Weihnachtsfeiertagen Weihnachtsessen zum Mitnehmen. Bestellt werden sollte bis zum 20. Dezember unter Telefon (05036) 301. Neben den Hauptgerichten stehen ein Vorspeisensalat, die „Schneerener Hochzeitssuppe“ und winterliche Desserts zur Auswahl. Die Hauptgerichte (Preis pro Person) sind: Gänsebrust und Keule, mit Bratapfel, Rotkohl und Kartoffelklößen für 19,50 Euro; Wildschweinbraten, mit Wachholdersoße, Pfifferlingen, Preiselbeeren, Speck-Rosenkohl und Kroketten für 18,90 Euro; Hirschbraten, mit Wachholdersoße, Pfifferlingen, Preiselbeeren, Rotkohl und Kartoffeln für 19,80 Euro; Rinderrouladen mit Schmorsoße, Bohnen mit Speck und Kartoffeln für 16,90 Euro und eine Flugente für drei Personen, mit Bratapfel, Rotkohl, Speck-Rosenkohl, Kartoffeln und Klößen für 75 Euro. Es gibt auch Kinderteller.

Das Gasthaus Gließmann in Wulfelade, Wulfelader Straße 2, bietet am 25. und 26. Dezember Gänsebraten mit selbstgemachten Kartoffelklößen, Soße und Rosenkohl zu Abholung. Es wird darum gebeten, geeignete Behältnisse selbst mitzubringen. Vorbestellungen bis zum 18. Dezember unter Telefon (05072) 1227. Die Portion kostet 20 Euro. Dazu kann Hochzeitssuppe bestellt werden, 0,5 Liter für 5,50 Euro.

Das Restaurant Schulz in Mariensee, Höltystraße 11, bietet an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen einen Liefer- und Abholservice für den Gänsebraten. Vorbestellungen müssen wenigstens 72 Stunden vorher aufgegeben werden unter Telefon (05034) 1844 oder über das Bestellformular der Website. Die Weihnachtsgans für mindestens vier Personen kommt mit Bratäpfeln, Rotkohl, Kartoffel-Klößen mit Schmelze, Soße und einer Flasche Rotwein. Der Preis beträgt 130 Euro. Für den Transportbehälter wird ein Pfand berechnet. Die Anfahrt ist bis zu 30 Kilometer kostenlos. Für einen Aufpreis ist sogar eine Nachtlieferung möglich.

Das Gasthaus Asche in Schneeren bietet unter anderem dieses winterliche Festmahl zum Mitnehmen. Quelle: Gasthaus Asche

Auch Feinkost Plinke, Marktstraße 31, bietet mehrere Hauptgerichte, Beilagen und Desserts warm oder kalt zum Mitnehmen vom 20. bis 26. Dezember an. Bestellungen können bis kurz vor den Feiertagen unter Telefon (05032) 3324 aufgegeben werden. Hauptgerichte zur Auswahl sind: Die Gans für fünf Personen (99 Euro), Medaillons vom Kalb oder Rind, Kalbsgeschnetzeltes, Hirschkalbsbraten, Rinder-Schmorbraten, Rouladen und ein vegetarischer Blätterteigstrudel. Die Preise pro Person liegen zwischen 11,95 und 19,90 Euro.

Hinweis: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie ein Angebot vermissen, schreiben Sie gerne eine E-Mail mit allen Informationen an neustadt@haz.de

Lesen Sie auch

Von Mario Moers