Neustadt

Der Arbeitskreis Dorfentwicklung im Mühlenfelder Land hat einstimmig beschlossen, eine Verlängerung des Förderzeitraums für das Dorferneuerungprogramm um weitere zwei Jahre zu beantragen. Seit der Aufnahme des Dorfverbunds in die Landesförderung 2009 wurden bereits insgesamt über 14 Millionen Euro in fast 200 Projekte von Privatleuten, Vereinen und öffentlichen Trägern investiert. Für den laufenden Förderungszeitraum, der nun bis Ende 2025 verlängert werden soll, sind bisher 20 neue Anträge gestellt worden.

Diese Projekte sollen kommen

Dazu zählen etwa der Umbau und Anbau der Alten Schule, oder der Bau einer Freilichtbühne am Regenrückhaltebecken in Hagen. Außerdem stellte der Hagener Dorfgemeinschaftsverein einen Förderantrag für die Finanzierung von mehreren Sitzbänken in der Feldmark, der TSV Mühlenfeld möchte das Sportheim sanieren und Nöpke plant einen Gemeinschaftsgarten. Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Dudensen wurde ein Antrag auf Fristverlängerung um weitere zwölf Monate, bis Ende April 2023, gestellt. Geplanter Baubeginn ist im April, die voraussichtliche Fertigstellung im Februar 2023. Aktuell läuft die Ausschreibungsphase, die Rohbauarbeiten sind laut Stadtplanung beauftragt.

Bei dem jüngsten Treffen des Arbeitskreises betonte Stadtplanerin Karin Buckies, die Fortschritte, die auch bei der Nachnutzung leerstehender Gebäude im Rahmen der Dorfentwicklung stattgefunden hat. „Insgesamt wurden bereits 30 Wohn- und Wirtschaftsgebäude revitalisiert. Das ist besonders erfreulich“, sagte Bukies. Der Anteil, den Privatleute selbst in die geförderten Projekte eingebracht haben, liegt über den gesamten Zeitraum betrachtet, bei rund 5 Millionen Euro. Wohnungseigentümer können von dem Programm profitieren, wenn sie etwa einen ehemaligen Stall in Wohnraum umbauen wollen.

Kompetenzzentrum in Planung

Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Hagen, Frank Hahn, begrüßte das gemeinsame Votum zur Fortsetzung der Dorferneuerung. „Eine Verlängerung wäre auf jeden Fall sinnvoll, da manche Dorfprojekte noch in den Kinderschuhen stecken“, sagte Hahn. Ein solches Projekt ist etwa der Umbau der Alten Schule. Dort soll ein bestehender Anbau erneuert werden. Angedacht ist, dort ein sogenanntes Kompetenzzentrum Dorfentwicklung einzurichten. Die Erfolge und Entwicklung der Dorferneuerung soll dort anhand von Praxisbeispielen aus dem Mühlenfelder Land vermittelt werden. Das kann interessant sein für andere Ortsverbünde, die von einem Erfahrungsaustausch profitieren könnten. In Neustadt haben sich jüngst auch Marienwerder und Bevensen auf den Weg gemacht, sich dem Dorferneuerungsprogramm anzuschließen

Von Susann Brosch