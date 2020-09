Dorfflohmarkt in Bordenau öffnet am 20. September

Bordenau

Verborgene Schätze Bordenaus verspricht die Dorfwerkstatt des Ortes für den Dorfflohmarkt, zu dem sie für Sonntag, 20. September, 10 bis 16 Uhr, einlädt. Besucher können auf der Suche nach diesen Schätzen durch das Dorf schlendern.

Die Bordenauer haben bereits Erfahrung. Zum dritten Mal räumen sie ihre Häuser auf und entscheiden, was sie vor ihren Haustüren oder in ihren Garagen zum Verkauf auslegen wollen. Dabei, sagt der Vorsitzende der Dorfwerkstatt, Hans-Jürgen Hayek, komme wirklich manches Schätzchen zutage. Oder auch ein richtig großer Schatz. Im vergangenen Jahr wurde ein alter Traktor verkauft. Kein Spielzeug, sondern einer, auf dem tuckernd durch die Gegend gefahren werden kann.

Flyer mit Karte hilft beim Suchen

Die Dorfwerkstatt hilft den Ausstellern, indem sie ihre Adressen sammelt und einen Flyer herausgibt, der Käufer zu den Häusern führt, die als Ganzes den Flohmarkt ergeben. An den Ständen wird der Flyer mit Karte ausgelegt, ebenso auch in der Dorfwerkstatt, Birkenweg 3a – die bereits ab 8 Uhr an jenem Sonntag geöffnet sein soll. Mehr Informationen zum Flohmarkt sind unter www.dorfwerkstatt-bordenau.de hinterlegt.

Von Beate Ney-Janßen