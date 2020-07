Dorfladen Mariensee wieder durchgehend geöffnet

Mariensee

Ab Mittwoch, 1. Juli, ist der Dorfladen Mariensee wieder durchgängig von 7 bis 18.30 Uhr (außer sonntags) geöffnet. Während der Pandemie war der Mittagstisch ausgesetzt, den Ehrenamtliche an drei Tagen der Woche zubereiten. Kaffee und Kuchen gab es nur noch zum Mitnehmen, und der Dorfladen wurde über die Mittagszeit für zwei Stunden geschlossen. Das war nötig, weil die sechs Mitarbeiterinnen in zwei getrennten Teams gearbeitet haben, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Inzwischen werden die allgemeinen Lockerungen auch im Dorfladen sichtbar. So ist das Bistro-Café schon seit Anfang Juni wieder geöffnet. Die neue sonnengeschützte Terrasse lädt ebenfalls zum Verweilen ein und macht es leicht, die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Auch der von Vielen geliebte Mittagstisch soll im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten wieder angeboten werden.

„Die Rückkehr zu den normalen Öffnungszeiten wird besonders die Kunden freuen, die auf dem Weg von oder zur Arbeit einen schnellen Einkaufsstopp einlegen wollen“, sagt Elisabeth Hinkes-Wollborn vom Dorfladen-Team.

Lieferservice bleibt

Der Lieferservice, der mit Beginn der Corona-Krise eingeführt wurde, bleibt bis auf Weiteres wie gehabt bestehen und ist auch weiterhin kostenlos. Bestellung per E-Mail an bestellung@dorflafen-mariensee.de oder telefonisch unter (0175) 9811492.

Mehrwertsteuer reduziert

Die vom Bund zeitweise abgesenkte Mehrwertsteuer gibt der Dorfladen voll an die Kunden weiter. Weil eine neue Beschilderung allerdings zu aufwendig wäre, werden die zwei Prozent Rabatt an der Kasse abgezogen. „Jeder Kunde kann entscheiden, ob er sich den Betrag auszahlen lässt oder als freiwillige Spende gibt“, sagt Hinkes-Wollborn. Am Ende des Jahres wird der Gesamtbetrag aufgeteilt und zur Hälfte an eine ortsansässige Gruppe zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gespendet. Vorschläge werden gerne noch entgegengenommen. Die andere Hälfte des Betrages wird an die Mitarbeiterinnen des Dorfladens weiter gegeben für ihr persönliches Engagement in der Corona-Krise.

Von Mario Moers