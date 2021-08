Neustadt

Starken Andrang gab es am Dienstag bei der ersten großen Impfaktion ohne vorherige Anmeldung auf dem Schützenplatz. Bereits vor dem Start um 9 Uhr bildete sich eine lange Menschenschlange vor dem improvisierten Open-Air-Impfzentrum. Etwa eine Stunde Wartezeit mussten die Impfwilligen dabei in Kauf nehmen. Einige Personen kamen nicht zum Zuge, weil das Impfteam am Nachmittag bereits zu einem Einsatz an einer weiteren dezentralen Station in Langenhagen (Godshorn) aufbrechen musste.

Die Atmosphäre auf dem Gelände war allerdings durchgehend sehr entspannt, der Ablauf reibungslos. Konkrete Zahlen, wie viele Menschen am Dienstag mit dem Johnson&Johnson Vakzin geimpft wurden, gibt die Region Hannover erst am Mittwoch bekannt. Es dürften aber deutlich über Hundert Menschen gewesen sein. Am Donnerstag und Freitag finden zwei weitere Impftage statt.

Jeder hat seine Impf-Geschichte

Dolmetscherin Nazaleen Alshiekh Kheder (rechts) hilft Attom Said (25) aus dem Sudan beim Ausfüllen der Formulare auf Arabisch. Quelle: Mario Moers

„Für die Kolleginnen und Kollegen ist es sicherer, wenn ich mich vor der Rückkehr ins Büro impfen lasse“, sagt Christian Gunga. Der Kernstadt-Bewohner arbeitet in einer großen Behörde in Hannover. Weil er in den letzten Monaten vorwiegend im Home Office gearbeitet habe, habe die Impfung für ihn bisher keine Priorität eingenommen. „Man fühlt sich ja gesund“, sagt seine Frau Bärbel von Ameln-Gunga, die heute Morgen gleich mitgekommen ist zum Schützenplatz. Für sie sind es eher private Gründe, sich nun doch piksen zu lassen. „Teile unserer Familie wollten uns ohne Impfung nicht mehr treffen, da gibt es viel Angst“, erklärt sie.

Angst vor Einschränkungen

Die Motivation, das dezentrale, niedrigschwellige Angebot wahrzunehmen, ist heute sehr unterschiedlich. Die Angst vor dem Virus an sich ist dabei nicht immer entscheidend, für die individuelle Entscheidung. Der 29-jährige Aladin Al Darwech etwa befürchtet starke Einschränkungen und mögliche Kosten, wenn er bis dahin nicht geimpft ist. „Ich habe gehört, man muss es machen, sonst kann man nicht mehr einkaufen und muss hinterher selbst zahlen“, berichtet er von seinen Befürchtungen.

Lassen sich impfen, um Einschränkungen in künftigen Lockdown-Szenarien möglichst zu vermeiden: Ahmed Abdulrahem (von links), Aladin Al Darwech und Silo Kawa. Quelle: Mario Moers

Den 25-jährigen Geflüchteten Attom Said hat eine Sozialarbeiterin in der Flüchtlingsunterkunft auf den Termin aufmerksam gemacht. Wohlsortiert hält er an der Registrierung seine Ausweisdokumente und den gelben Impfpass parat. „Ich mache es zum persönlichen Schutz. Bisher hatte ich nur zu wenig Informationen über die Impfung“, sagt er. Eine Dolmetscherin der Stadt hilft ihm später beim Ausfüllen der Formulare auf Arabisch.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Flyer vom Pizzaboten

Die dezentralen Impfkampagnen der Region sollen gezielt Bevölkerungsgruppen erreichen, deren Impfquote noch niedrig ist. Die Stadt Neustadt hat ihrerseits 5000 Flyer für die Aktion in der Kernstadt verteilt, unter anderem über Pizzalieferdienste. Eine Idee des Bürgermeisterreferats, das auch den Aufbau vor Ort organisiert hat. „Wir haben den Wunsch nach dezentralen Impfungen immer wieder bei der Region adressiert und hätten das auch früher gemacht, aber lange fehlte der Impfstoff“, zeigte sich Bürgermeister Dominik Herbst zufrieden mit der Resonanz. Der Rat hatte bereits im Februar mit deutlicher Mehrheit entschieden, dezentrale Impfmöglichkeiten zu forcieren. Auch Senioren- und Behindertenvertreter hatten sich dafür ausgesprochen.

Bärbel von Ameln-Gunga und Christian Gunga nutzen das Impfangebot in der Kernstadt. Gerade haben sie ihre Dosis des Johnson&Johnson Vakzins erhalten. Quelle: Mario Moers

„Wir werden nach den drei Tagen ein Fazit ziehen. Weitere Aktionen dieser Art sind denkbar“, kommentiert Stadtsprecherin Nadine Schley die Frage nach der Zukunft des dezentralen Impfens in Neustadt. In der Region Hannover sind aktuell 66,1 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft (Stand Dienstag).

Bis kurz vor dem Ende der Impfung standen Impfwillige am Dienstag auf dem Schützenplatz an. Nicht alle kamen an die Reihe. Quelle: Mirko Bartels

Die weiteren Termine

Am Donnerstag, 19. August, findet die Impfung auf dem Schützenplatz, gegenüber der Volkshochschule, von 14 bis 17 Uhr statt. Am Freitag, 20. August, von 9 bis 12 Uhr. Ein Termin ist nicht nötig. Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis und, falls vorhanden, der Impfpass. Vor Ort helfen Dolmetscher bei dem Arztgespräch und dem Ausfüllen der Formulare.

Von Mario Moers