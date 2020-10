Neustadt

Ein 68-jähriger Mann ist Montagmorgen in seinem Wohnhaus in der Kernstadt Opfer eines dreisten Überfalls geworden. Kurz vor neun Uhr klingelte es an der Haustür des ehemaligen Juweliers. Der öffnete arglos und sah sich zwei maskierten Männern gegenüber. Die überrannten ihn förmlich und drängten ihn rüde zurück in das Haus an der Schubertstraße. Ein dritter Täter folgte. Gemeinsam durchsuchte das Trio die Räume des Reihenhauses und stahl Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung und ließen ihr Opfer unverletzt zurück.

Laut Polizei beschrieb der Überfallene die drei maskierten Täter als etwa 30 Jahre alt. Sie sollen etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß sein. Zwei der Männer seien schlank, der dritte eher kräftiger gebaut gewesen, gab das Opfer an. Alle drei Räuber trugen zum Zeitpunkt des Überfalls dunkle Kleidung. Zwei von ihnen eine Cargo- oder Arbeitshose. Der dritte Mann trug laut Opfer eine hellgraue Arbeitshose mit auffälligen dunkelgrauen Applikationen. Die Täter sollen laut der Beschreibung zudem Deutsch mit Akzent gesprochen haben, heißt es von der Polizei.

Anzeige

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise. Hinweisgeber können sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (0511) 109-5555 melden.

Von Mirko Bartels