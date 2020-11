Neustadt

Auf der Hannoverschen Straße im Bereich der Kernstadt hat die Polizei am Freitag gegen 17.45 Uhr dem Fahrer eines Peugeot die Weiterfahrt untersagt. Der 21-jährige Neustädter stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Ein Urintest bestätigte den Anfangsverdacht der Beamten: Er lieferte Hinweise auf den Konsum von THC-Produkten, die in Haschisch und Marihuana vorkommen. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nach Polizeiangaben ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro.

Von Mirko Bartels