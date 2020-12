Neustadt

Weil er bei einer Verkehrskontrolle sichtlich nervös war, nahmen Beamte des Polizeikommisariats Neustadt einen 26-jährigen Mann am Sonntagabend in der Kernstadt genauer unter die Lupe. Der Fahrzeugführer war gegen 23.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Seidenberger Straße unterwegs und konnte auf Verlangen weder einen Führerschein noch andere Ausweisdokumente vorzeigen. Seine mündlichen Angaben stellten sich als falsch heraus. Auf der Wache klärten die Beamten die Identität des Mannes aus Neustadt und stellten fest, dass er noch nie eine Fahrerlaubnis hatte. Ein Drogen-Vortest ergab positive Ergebnisse auf Kokain und THC, den Wirkstoff der in Cannabis-Produkten vorkommt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an.

Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit der Verkehrsordnungswidrigkeit des Führens eines PKW unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Hinzu kommt noch eine Ordnungswidrigkeit wegen falscher Namensangabe.

31-Jähriger fährt mit Kokain im Blut E-Scooter

Am Montag beschäftigte die Polizei dann ein weiterer Drogendelikt: Weil er Wiederholungstäter ist, drohen einem 31-jährigen Neustädter nun 1000 Euro Strafe und ein dreimonatiges Fahrverbot. Er war am Montagmittag mit seinem E-Scooter in der Kernstadt unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Fahrer gegen 12 Uhr, weil er mit dem Elektroroller offensichtlich unter Drogeneinfluss auf der Friedrich-Brandt-Straße fuhr.

Ein Drogen-Vortest fiel positiv auf Kokain aus, eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Von Mirko Bartels