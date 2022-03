Dudensen

Viele Dudenser Familien folgten am Samstag dem Aufruf der Dorfgemeinschaft und sammelten fleißig den Müll aus Dorf und Feldmark. Nach zwei Jahren Coronapause machte das gemeinsame Aufräumen den 33 Beteiligten doppelt Spaß. Mit Unterstützung der Kinder- und Jugendfeuerwehr zogen die Saubermänner und Frauen mit den markanten, roten AHA-Müllsäcken ausgestattet durch den Ort und über die Feldwege. Nach gut drei Stunden trafen alle wieder voll bepackt am Ausgangspunkt, der Dudenser Grillhütte, ein. „Das war eine gelungene Sache“, sagt Ortsbrandmeister Ulrich Busch zufrieden.

Umwelttag Dudensen: Müll sammeln macht hungrig und durstig. Deftiges vom Grill und kühle Getränke schaffen Abhilfe. Quelle: Susann Brosch

Der zweite Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Volker Kluge konnte sich dem nur anschließen. Eine interessante Beobachtung: Nach Einschätzung einiger langjähriger Teilnehmer war insbesondere die Feldmark etwas weniger vermüllt als in den Vorjahren. Über die Ursache kann man nur spekulieren. Zum Abschluss spendierte der Vereinsvorstand deftige Bratwürste und kühle Getränke. Insgesamt kam in den prall gefüllten Abfallsäcken ein Gesamtvolumen von 1250 Litern zusammen. Dazu einige sperrige Abfälle, die in keine Mülltüte passen wollten.

Von Susann Brosch