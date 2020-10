Duo Mimikry eröffnet TKK-Programm in Neustadt mit visuellen Kurzgeschichten

Neustadt

Pantomime ist tot? Nein, ganz im Gegenteil. Diese Jungs erschaffen sie gerade neu: Nicolas Rocher und Elias Elastisch vom Duo Mimikry betreiben ihre Kunst radikal, detailverliebt und rabenschwarz im humorvollen Abgang. Ob ein nerdiger Stalker im romantischen Liebesrausch, zwei Bestatter mit zu vielen „Kunden“ oder Superman beim Zahnarzt: Bei den beiden Berlinern geht es auf der Bühne richtig zur Sache. Wie das aussieht, erfährt das Publikum des Theater- und Konzertkreises Neustadt am Sonntag, 1. November, im Theater am Gymnasium.

Krasse Geschichten, clever erzählt

Mimikry bezeichnet in der Biologie eine Form der Nachahmung von visuellen, auditiven oder olfaktorischen Signalen, die dazu führt, dass dem Nachahmer und Fälscher Vorteile entstehen. Das Duo Mimikry, wie der Name sagt, imitiert die Groteske unserer Gesellschaft in seinen „Visual short Stories“, also visuellen Kurzgeschichten. Knackig, kreativ und krass malen die beiden Akteure ihre ganz unterschiedlichen Geschichten mit filmischen Erzähltechniken auf clevere Weise mit der Feder des Unsichtbaren. Das heißt, ein großer Teil des Vergnügens besteht darin, dass die Zuschauer mit- und weiterdenken.

Duo Mimikry – das ist visuelles Theater, Tanz, Pantomime, Satire, Schauspielerei und was auch immer noch in der Schnittmenge zwischen Comedy und Theater zu finden ist. Das Prinzip ist einfach: Die beiden Spieler erzählen uns Geschichten. Was die Zuschauer nicht hören, sehen sie, und was sie nicht sehen, passiert in ihrem Kopf. „Niemals hätten Sie gedacht, dass die Pantomime so modern sein, Sie so zum Lachen bringen und Sie so berühren kann“, versprechen die Veranstalter.

Programme werden in jeder Sprache verstanden

Das Duo Mimikry besteht aus Nicolas Rocher und Elias Elastisch, zwei modernen Schauspielern, die komplett ohne Worte den Schauplatz beschreiben und die seit vielen Jahren mit Programmen international vertreten sind, die in jeder Sprache verstanden werden. Ihre Show in Neustadt beginnt am Sonntag, 1. November, um 17 Uhr im Theater im Gymnasium Neustadt, Gaußstraße 4. Der Eintritt liegt bei 19 Euro.

Zurzeit können Kartenanfragen aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen nur persönlich in der Vorverkaufsstelle des Theater- und Konzertkreises gestellt werden. Sie ist an der Marktstraße 5, in Neustadt zu finden, öffnet dienstags und donnerstags, 15 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 11 Uhr. Per E-Mail an buero@tkk-neustadt.de und Telefon (05032) 61799 ist sie aus der Entfernung zu erreichen.

Von Kathrin Götze