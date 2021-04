Neustadt

Ein Löschfahrzeug hat am Sonnabendnachmittag bei Edeka Hanekamp in der Königsberger Straße gestanden – und jede Menge Schaulustige versammelten sich auf dem Parkplatz drum herum. Allerdings fehlte die Hektik eines Katastrophenfalls, glücklicherweise. Stattdessen standen die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Ortsfeuerwehren Neustadt, Bordenau und Poggenhagen entspannt an einem Verkaufsstand.

Verkauf der Sticker-Alben startet

Anlass der Zusammenkunft war die Vorstellung eines originellen Fördermodells. Ab sofort können Kunden in den Edeka-Märkten an der Landwehr und in der Königsberger Straße ein Stickeralbum und die dazugehörigen Sammelkartenpakete erwerben. Thematisch dreht sich bei dem Hochglanz-Projekt alles um die Arbeit der drei Feuerwehren des sogenannten Bereiches Neustadt-Süd. Die Mitglieder wollen auf sich und ihre Aktivitäten aufmerksam machen und zugleich finanzielle Mittel einwerben. „So lautet jedenfalls unser gemeinsamer Plan“, sagte Stefan Wolf vom Team Öffentlichkeit der Feuerwehr Neustadt.

Poggenhagens Ortsbürgermeisterin Monika Strecker (rechts) deckt sich großzügig mit Stickerpaketen ein. Ihr Familienunternehmen zählt zu den Sponsoren des Albums. Quelle: Patricia Chadde

Das Album vermittelt schon ungefüllt einen ersten Eindruck von der Vielfalt der Aufgaben und den umfangreichen Qualifikationen der drei Ortsfeuerwehren. Die ausgebildeten Fachkräfte sind für den Einsatz im Brandfall ebenso gerüstet wie für Wasserrettung und Evakuierung.

Fotografin Siri Schäfer setzte die Teams mit allem, was dazu gehört, ansprechend in Szene. Auch Ausrüstung, Gerätehäuser und Fahrzeuge sind abgebildet, um einen vollständigen Eindruck zu vermitteln. Die Motive sind in den Sammelpaketen enthalten. So können Förderer und Interessierte nach und nach ihr Album vervollständigen.

Sticker kaufen, Feuerwehr fördern

Wer also die Arbeit der Feuerwehren des Bereichs Süd fördern möchte, kann ab sofort ein Stickerpaket für 90 Cent erwerben und dann das dazugehörige Album mit Leben füllen. Beziehungsweise mit den Persönlichkeiten, die einen großen Teil ihrer Freizeit aufwenden, damit alle sicher leben können. „Bei uns stehen die Helden und Heldinnen des Alltags im Fokus“, sagt André Hanekamp.

Feuerwehrmann Nico Paelchen zeigt die Stickerpakete. Quelle: Patricia Chadde

Das Stickeralbum der Feuerwehren funktioniert wie seinerzeit die Alben für internationale Fußballturniere oder Raumschiff Enterprise. Ein Teil des Verkaufserlöses soll den drei Wehren zu gleichen Teilen zugute kommen. Aber schon jetzt machten Sponsoren, wie die Stadtwerke Neustadt, Garten- und Landschaftsbauer Florian Wickleder, Matthias Rabe vom gleichnamigen Brandschutzunternehmen, Fotografin Siri Schäfer, Monika Strecker von der Tischlerei Strecker und Denis Schulz vom Malerbetrieb Schulz sowie André Hanekamp von Edeka Hanekamp die Produktion möglich. Bis zum 26. Juni können Förderer nachziehen und sich Alben und Sticker in seinen Neustädter Märkten kaufen.

Von Patricia Chadde