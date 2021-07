Ehemalige Buchhandlung abgerissen – Neustadttor entsteht am ZOB

Neustadt

Ein Bagger mit Abrissschere hat in den vergangenen Tagen dafür gesorgt, das es auf dem Baufeld Neustadttor entlang der Wunstorfer Straße vorangeht. Nachdem in der vergangenen Woche bereits der ikonische Vorbau der ehemaligen Buchhandlung Biermann abgerissen wurde, hat die rohe Kraft der Maschine nun auch den Rest des Gebäudes in Bauschutt verwandelt. Dass es dabei staubte, ließ sich trotz Wassereinsatz nicht ganz vermeiden. So zogen am Montag, je nach Windstärke, immer mal wieder Staubwolken durch die angrenzende Innenstadt.

Bau dauert rund zwei Jahre

Abriss und Schuttbeseitigung sind der letzter Schritt, bevor der Bau für das geplante moderne Bürogebäude selbst beginnen kann. Der soll etwa zwei Jahre dauern und rund 20 Millionen Euro kosten. Geplant sind 9100 Quadratmeter Nutzfläche und eine Tiefgarage.

Von Mirko Bartels