Wulfelade

Im Waldbad Wulfelade wird die Schwimmausbildung groß geschrieben. Mehr als 30 Kinder und Jugendliche und sogar ein Erwachsener haben in diesem Jahr in dem idyllischen Bad schwimmen gelernt oder ihre Sicherheit im Umgang mit dem nassen Element verbessert und sogenannte Leistungsabzeichen erworben. Viele sind nach Saisonende der Einladung ihres Ausbilders Siegfried Poppke gefolgt und haben sich zu einem, zumindest für die Erwachsenen, arbeitsreichen Nachmittag im mittlerweile geschlossen Bad getroffen.

Schwimmausbildung ist Ehrensache

Poppke hat die Schwimmausbildung in Wulfelade in diesem Jahr zum zweiten Mal geleitet. Für den ehemaligen Sportlehrer ist die Tätigkeit Ehrensache. „Er will nicht bezahlt werden“, sagt Birgit Röver, vom Freibadverein. Die Arbeit mit den Kinder und Jugendlichen mache ihm „einfach unheimlich Spaß“, sagt Poppke, der von seinen Schülern liebevoll „Siggi“ gerufen wird. Er möchte lieber das Bad und den Verein unterstützen. „Spenden sind uns natürlich immer willkommen“, sagt Röver.

Drei Höhepunkte bei der Ausbildung

Gleich drei persönliche Höhepunkte habe es für Poppke in diesem Jahr gegeben: Er habe erstmals einem Erwachsenen das Schwimmen beigebracht, ein syrisches Mädchen habe sich vom Seepferdchen bis zum DLRG-Silberabzeichen durchgeschwommen und ein dreijähriges Mädchen sei furchtlos ins Wasser gesprungen und sofort geschwommen. „Das sind Augenblicke, an die man sich einfach erinnert“, sagt Poppke.

Verein zieht positive Bilanz

Die Bilanz der Schwimmausbildung im Waldbad Wulfelade kann sich sehen lassen: Mehr als 30 Kinder haben in diesem Jahr dort die sichere Bewegung im Wasser gelernt. „Letztes Jahr waren es sogar noch mehr“, sagt Röver. Poppke habe den Posten des Schwimmlehrers von Vorstandsmitglied Matthias Gottschalk übernommen und setze mit seiner Arbeit eine gute Tradition fort: Mehr als 120 Zöglinge habe Gottschalk in den Jahren zuvor bei den ersten Schwimmversuchen begleitet und sie für verschiedene Schwimmabzeichen ausgebildet.

Eis statt Badespaß für die Kinder

Für die jungen Ehrengäste bot sich im Bad ein ungewohnter Anblick: Das sonst „blaue“ Wasser im Becken hatte sich bereits grün verfärbt – eine Reaktion auf die abgestellten Pumpen der Anlage. Das darin bis zum nächsten Jahr nicht mehr geschwommen werden kann, war den jungen Besuchern schnell klar – sie nahmen die Ersatzleistung in Form von süßen Tüten und Eis aber gern entgegen.

Von Mirko Bartels