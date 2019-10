Ein Einbruch von drei in Neustadt gelingt

Neustadt

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Johannesweg in Neustadt eingebrochen. Der Bewegungsmelder eines Scheinwerfers wurde von ihnen in Richtung Dach gedreht. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Die Diebe entwendeten einen Möbeltresor und diversen Schmuck.

Einbrecher scheitern an guter Sicherung

Zwei weitere Einbruchsversuche blieben erfolglos: In der Nacht zu Donnerstag scheiterten Unbekannte daran, die Eingangstür eines Tattoostudios an der Windmühlenstraße aufzuhebeln.

Zwischen Donnerstag, 19.40 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, versuchten Einbrecher zudem, in ein Einfamilienhaus am Frieda-Reißaus-Weg zu gelangen. Auf der Rückseite des Gebäudes stiegen sie auf einen Tisch und lockerten die Glühbirne einer mit einem Bewegungsmelder gesteuerten Lampe. Anschließend versuchten sie, ein Fenster aufzuhebeln. Wegen der guten Einbruchssicherung gelang das nicht.

Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 9559115 entgegen.

