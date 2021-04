Poggenhagen

„Die Opfer haben immer lebenslänglich“, sagt Manfred Henze. Lebenslänglich litten sie unter dem, was ihnen angetan wurde. Solchen Menschen hilft der ehemalige Polizeibeamte, seit er 2015 in den Ruhestand gegangen ist – als Leiter der Außenstelle des Weißen Rings in der Region Hannover.

Das vergangene Jahr, sagt Henze, sei sehr ruhig gewesen. Nur 340 Anrufe auf seinem Opfertelefon. Ob es an der Corona-Pandemie lag? Henze weiß es nicht. Seit Mitte Februar komme es ihm aber so vor, als ob ein Schalter umgelegt worden sei. Zehnmal pro Tag klingele es seitdem. Das ist die Frequenz, mit der er es zurzeit zu tun hat.

Opfer von Betrug, Gewalt und Stalking melden sich

„Von den zehn Anrufen bleiben ein bis zwei Fälle übrig“, sagt der Poggenhagener. Nicht zuständig ist der Weiße Ring für den Mann, der Probleme mit Alkohol hat und Henzes Organisation mit dem Blauen Kreuz verwechselte, der unterstützt Suchtkranke und ihre Angehörige. Nicht zuständig ist der Weiße Ring auch, wenn es um einen Streit ums Sorgerecht geht. „Fälle“ hingegen, das sind diejenigen, die Opfer von Straftaten geworden sind. Von Betrugs- und Sexualdelikten, Opfer von Gewalt oder Stalking. Die Bandbreite ist groß. Für sie stehe der Weiße Ring ein.

Solche „Fälle“ laufen bei Henze aus der gesamten Region Hannover auf. „Unsere Außenstelle ist räumlich, von der Einwohner- und auch von der Fallzahl, die größte in Deutschland“, sagt er. In dieser größten von 420 Außenstellen kann er auf zwölf Mitarbeiter zurückgreifen. Alle sind ehrenamtlich tätig. Pastoren, Lehrer, Rechtsanwälte hat Henze im Boot. Vielfältige Gründe führt er für deren Engagement an, eines sei ihnen gemeinsam: Keiner der Helfer ist jemals selbst Opfer gewesen.

Opfertelefon ist immer erreichbar

Henze füllt dieses Ehrenamt mit Leidenschaft. Das Opfertelefon hat er immer bei sich. Sieben Tage, 24 Stunden. „Wenn sich jemand traut, uns anzurufen, müssen wir schnell für ihn da sein“, sagt er. Aber wie kann er helfen?

Das Allerwichtigste, da ist er sich sicher, ist das Zuhören. Dabei gehe es gar nicht so sehr um den Sachverhalt, sondern mehr um das, was das Opfer bedrückt. Zuhören, Anteilnahme zeigen, beruhigend auf die Menschen wirken. „Häufig höre ich förmlich das Herz meiner Gesprächspartner tuckern“, beschreibt er das Aufwühlende dieser Telefonate.

Manche Geschichten gehen Henze an die Seele

Henze erinnert sich an einen älteren Herrn, der sich bei ihm meldete, weil er Opfer einer Betrugsmasche geworden war. „Er erzählte mir, dass er schwerstkrank ist und selbst entscheiden wollte, wann sein Leben endet. Deshalb hatte er sich ein Medikament in Belgien bestellt.“ 1500 Euro habe er vorab bezahlt. Als nichts ankam, fragte er nach und wurde ein zweites und drittes Mal zur Kasse gebeten. Dann erst sei ihm klar geworden, dass er Betrügern aufgesessen war.

Anzeigen wollte der Senior den Betrug nicht, weil er sich rechtlich in einer Grauzone bewegt hatte. „Erzählen Sie es weiter“, habe er zu Henze gesagt, „damit andere nicht auch so hereinfallen wie ich.“ Henze sagt: „Ich bin eigentlich ein Abgebrühter, habe Hunderte von Toten gesehen, aber Geschichten wie diese hier gehen mir an die Seele.“ Dem Senior konnte er nur durch Zuhören helfen – und dem Versprechen, andere zu warnen. Opferhilfe geht aber noch viel weiter.

„Wir bieten immaterielle und materielle Hilfe“, sagt er. Materielle Unterstützung reicht von den Kosten für anwaltliche oder psychologische Erstberatungen bis zu Unterstützung in finanziellen Notlagen. Die Frau, die ins Frauenhaus will, aber kein Geld für den Bus hat. Die kaputte Tür nach einem Einbruch, für die keine Versicherung besteht. Oder eine Einkleidung für die vergewaltigte Frau, deren Wintermantel zur Beweissicherung eingezogen wurde. Wieder ein Fall, bei dem Henze tief durchatmen musste.

Die Opfer in den Mittelpunkt rücken – nicht die Täter

Oft geht es aber eben nicht um Geld, sondern um geschenkte Zeit und um Kompetenzen. Wie die Unterstützung beim Ausfüllen des 23-Seiten-Formulars zur Beantragung von Opferentschädigung. Die Begleitung zu Gerichtsverfahren. Die Opfer in den Mittelpunkt rücken. Nicht die Täter.

Henze sagt: „Das ist eine schöne Aufgabe. Weil wir anderen helfen können.“ Dann eilt er an sein Opfertelefon, das während des Gesprächs schon wieder geklingelt hat. Jeder Rückruf soll zeitnah kommen.

Hilfe und Beratung bietet der Weiße Ring bundesweit über sein kostenloses Opfertelefon mit der Nummer 116006 an. Die Außenstelle der Region Hannover von Manfred Henze ist unter Telefon (0151) 55164772 erreichbar.

Von Beate Ney-Janßen